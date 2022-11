Μητσοτάκης σε Νετανιάχου: «Προσβλέπουμε σε συνέχιση των πολύ ισχυρών διμερών σχέσεων»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νικητή των εκλογών στο Ισραήλ και επί πολλά έτη πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τρίτη.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε σε ανάρτησή του στο twitter στα αγγλικά, ότι προσβλέπει στην συνέχιση των «πολύ ισχυρών» διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ.

Just spoke with @netanyahu to congratulate him on his election victory. Looking forward to continuing the very strong relations between our two countries. 🇮🇱 🇬🇷

