Δένδιας: Η Ελλάδα θα έχει συνομιλίες με την εκλεγμένη κυβέρνηση της Λιβύης

Η Ελλάδα θέλει να έχει συνομιλίες με τη Λιβύη, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Βεγγάζη, «αλλά με την κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από τις εκλογές και θα εκπροσωπεί την πραγματική βούληση του λαού της Λιβύης», όπως τόνισε.

«Με αυτή την κυβέρνηση, η Ελλάδα πράγματι θα αρχίσει συνομιλίες και πιστεύω θα καταλήξουμε και σχετικά γρήγορα, γιατί το θέμα είναι μάλλον καθαρό», σημείωσε ο κ. Δένδιας και προσέθεσε: «Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Λιβύης έχει υποχρέωση να συνεργαστεί απόλυτα, ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε γρήγορες εκλογές».

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, η επίσκεψη στη Λιβύη, όπως ήταν προγραμματισμένο ξεκίνησε από την Τρίπολη, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Μένφι. «Όμως η υπουργός Εξωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης προσπάθησε να μου επιβάλλει με την παρουσία της στο αεροδρόμιο, να συναντηθώ μαζί της, με αποτέλεσμα να διακόψω το ταξίδι μου στην Τρίπολη και να πετάξω στη Βεγγάζη, όπου ακολουθήθηκε το πρόγραμμα», σημείωσε.

Καταρχήν, όπως επεσήμανε, έγινε η τελετή παράδοσης των 30.000 εμβολίων, σε συνέχεια επιπλέον 200.000 που έχουμε στείλει στη Λιβύη. Στη συνέχεια η συνάντηση με το στρατάρχη Χάφταρ που επανέλαβε τις γνωστές θέσεις του για το τουρκολιβυκό ”μνημόνιο” και για την παρουσία τής Τουρκίας στη Λιβύη.

Ακολούθως είχε συνάντηση με βουλευτές και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που είχε την ευκαιρία να τους εξηγήσει τις ελληνικές θέσεις. «Μάλιστα εμπειρογνώμονες του υπουργείου Εξωτερικών τους έδωσαν λεπτομέρειες όσον αφορά το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε.

«Επίσης, είχα την ευκαιρία να είμαι παρών σε μια τελετή στο λιμάνι της Βεγγάζης, όπου η Ελλάδα παρέχει βοήθεια για την επαναλειτουργία τού λιμανιού. Το λιμάνι της Βεγγάζης είναι εξαιρετικά σημαντικό, χρησιμεύει όχι μόνο για τη μεταφορά εμπορευμάτων στην ίδια τη Βεγγάζη, αλλά και για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στις χώρες του Σαχέλ», επισήμανε και ανέφερε πως η Ελλάδα σε δυο φάσεις έχει παράσχει βοήθεια ώστε να μπορέσει το λιμάνι να ξαναγίνει λειτουργικό.

Ιn #Benghazi, Ι attended an event to present Greece’s contribution to the @WFP project on the reconstruction of the city’s Port, a critical entry point for delivering food & humanitarian assistance/food aid to the wider region of #NorthAfrica & #Sahel. pic.twitter.com/Mlh3cRit7K

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022