ΥΠΕΞ: Ευχές στην Αλβανία για την ημέρα ανεξαρτησίας της

«Η Ελλάδα συγχαίρει και εκφράζει τις καλύτερες ευχές της στον λαό και στην κυβέρνηση της συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ Αλβανίας, που γιορτάζει την Ημέρα Ανεξαρτησίας της!», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

🇬🇷🤝🇦🇱#Greece congratulates and expresses its best wishes to the people and the Government of our NATO ally #Albania as they celebrate their #IndependenceDay! pic.twitter.com/R8RMO5tdxN

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 28, 2022