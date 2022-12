Ερντογάν: Οι πύραυλοι Tayfun θα χτυπήσουν την Αθήνα αν δεν ηρεμήσουν οι Ελληνες

Νέες απειλές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι οι τουρκικοί πύραυλοι Tayfun «θα χτυπήσουν την Αθήνα».

Ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, δήλωσε ότι η δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου της Τουρκίας «τρομάζει» την Αθήνα και υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου.

«Τώρα αρχίσαμε να φτιάχνουμε τους πυραύλους μας. Φυσικά, αυτή η παραγωγή τρομάζει τον Έλληνα. Όταν λες “Tayfun” (Τυφώνας), ο Έλληνας φοβάται. Στην Ελλάδα, λένε ότι θα χτυπήσει την Αθήνα. Φυσικά και θα χτυπήσει, αν δεν κάτσετε ήρεμα», ανέφερε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Σαμψούντα.

«Αν προσπαθήσετε να αγοράσετε εξοπλισμό από την Αμερική και να τον τοποθετήσετε στα νησιά, μια χώρα όπως η Τουρκία δεν θα παραμείνει θεατής. Κάτι πρέπει να κάνει», πρόσθεσε.

Erdogan: “Greece is afraid of our missiles. They say that the TAYFUN missile will hit Athens, it will, unless you stay calm.”

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 11, 2022