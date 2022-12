ΥΠΕΞ για Λιβύη: Πέρασε ένας χρόνος από την αναβολή των εκλογών

«Συγχαρητήρια σε όλους τους Λίβυους καθώς γιορτάζουν την Ημέρα της Ανεξαρτησίας τους», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Congratulations to all Libyans as they celebrate their Independence Day.We underline w/concern that a year has passed since the postponement of the scheduled elections on 24.12.21 🇬🇷strongly supports the need for free,fair&inclusive elections in the country as a matter of urgency pic.twitter.com/8pMt9kOAyv

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 24, 2022