Δένδιας – Τσαβούσογλου: Πτήση πάνω από τα χαλάσματα (βίντεο)

Πτήση πάνω από τις πληγείσες περιοχές πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Ελληνας ΥΠΕΞ έφτασε στο αεροδρόμιο των Αδάνων λίγο μετά τις 9 το πρωί. Εκεί τον περίμενε ο Μ. Τσαβούσογλου, ο οποίος τον υποδέχθηκε με έναν θερμό εναγκαλισμό. Οι δύο υπουργοί είχαν σύντομη συνάντηση σε αίθουσα του αεροδρομίου και αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερα με προορισμό την επαρχία Χατάι.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αντιόχεια και ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Μ. Τσαβούσογλου ευχαρίστησε την Ελλάδα και τόνισε ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας φαίνονται σε τέτοιες, δύσκολες ημέρες, με τους δύο υπουργούς να σημειώνουν ότι «δεν χρειάζεται να περιμένουμε φυσικές καταστροφές για βελτιώσουμε τις σχέσεις μας».

Greek Foreign Minister Nikos Dendias arrives in Türkiye’s southern Adana province after powerful earthquakes struck the region, welcomed by Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/UiAbu9uZ92

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023