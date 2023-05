Ισχυρή γαλλική παρουσία στην φετινή DEFEA με τη συμμετοχή 28 εταιρειών

«Είκοσι οκτώ γαλλικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Naval Group (Platinum sponsor), η Dassault Aviation και η MBDA (Gold sponsors), θα δώσουν το “παρών” στην έκθεση Defence Exhibition Athens (DEFEA)», σημειώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η γαλλική πρεσβεία.

«Η εντυπωσιακή αυτή συμμετοχή των γαλλικών επιχειρήσεων αντανακλά τον δυναμισμό της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον κλάδο της άμυνας και επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση που υπεγράφη το 2021 ανάμεσα στις δύο χώρες περιλαμβάνει μια σημαντική βιομηχανική διάσταση», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

[#NAVGREEK] ⚓ On March 15th, in coordination with #SEKPY and @Hemexpo, Naval Group received more than 20 Hellenic companies in Lorient shipyard. 🇬🇷 🇫🇷

A look back at the day 👇👇 pic.twitter.com/7gY0K7X0wH

— Naval Group (@navalgroup) May 3, 2023