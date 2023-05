Ο Γιόαβ Γκάλαντ στην Αθήνα: Ισχυρές οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, πραγματοποιεί επίσημες επισκέψεις σε Ελλάδα και Κύπρο, ξεκινώντας από την Αθήνα όπου βρέθηκε σήμερα.

Ο υπουργός του Ισραήλ είχε συνάντηση σήμερα με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Παναγιωτόπουλο, στο υπουργείο Άμυνας.

I was honored to begin my visits to Greece and Cyprus at the @Hellenic_MOD, hosted by my friend, Minister @npanagioto. We held an excellent discussion on defense, intelligence, and industrial cooperation, which will strengthen security and contribute to both economies. pic.twitter.com/MtsODcBfQp

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) May 4, 2023