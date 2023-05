Δένδιας: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας οι δύο υπουργοί συζήτησαν για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις εξελίξεις σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ι held a phone conversation today with #Ukraine FM @DmytroKuleba & we discussed further strengthening 🇬🇷🇺🇦 relations and developments concerning the 🇷🇺 invasion of 🇺🇦. pic.twitter.com/usJW8oVgLt

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 16, 2023