Τουρκικές εκλογές: Οπαδοί του Ερντογάν πανηγυρίσαν μέσα στην Αγία Σοφία (βίντεο)

Εκατοντάδες οπαδοί του Ταγίπ Ερντογάν πανηγυρίσαν την εκλογική νίκη του μέσα στην Αγία Σοφία.

People in Hagia Sophia mosque in Istanbul Turkey celebrates Erdogan’s winning in the presidential elections.#TurkeyElections pic.twitter.com/KMgO8aGx8u

— Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) May 28, 2023