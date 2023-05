Μισέλ προς Ερντογάν: Ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά μαζί σας

Τα συγχαρητήριά του στον Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε μέσω Twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Συγχαρητήρια Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή σας ως Πρόεδρος της Τουρκίας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά μαζί σας για την εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας τα χρόνια που έρχονται» ανέφερε.

Congratulations @RTErdogan for your reelection as President of Türkiye.

I look forward to working with you again to deepen 🇪🇺-🇹🇷 relations in the years to come.

— Charles Michel (@CharlesMichel) May 28, 2023