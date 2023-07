ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια στην Ισπανία για την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε.

Συγχαρητήρια στην Ισπανία για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και ευχές για μια παραγωγική προεδρία, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

Επίσης, τονίζει πως προσβλέπει σε στενή συνεργασία προς το συμφέρον της ΕΕ και των πολιτών της.

Congratulations to #Spain which takes over the Presidency of the Council of the EU & wishes for a productive #EU2023ES

We look forward to working closely together in the interest of the🇪🇺& its citizens

Thank you @sweden2023eu for the successful presidency of the past 6 months!

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 1, 2023