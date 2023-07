Πρέσβειρα ΗΠΑ στην Κύπρο: «Η επανένωση δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο»

«Το ζήτημα της επανένωσης της Κύπρου δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο», ανέφερε το βράδυ της Πέμπτης η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Τζούλι Φίσερ, σε χαιρετισμό της στη δεξίωση που παρέθεσε με την ευκαιρία της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Στη δεξίωση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς και η πολιτική, στρατιωτική και εκκλησιαστική ηγεσία της χώρας.

Όπως τόνισε η Τζ. Φίσερ, διακινδυνεύονται πάρα πολλά για τον λαό της Κύπρου, τους λαούς της περιοχής, καθώς και για τη διατλαντική οικογένεια.

Tonight we celebrated our #IndependenceDay with pride, laughter, hamburgers, and hot dogs at @UCYOfficial, alongside President @Christodulides and our treasured Cypriot friends, to the tune of our @USNavyEurope Band’s lively performance! It was an evening to remember! Our special… pic.twitter.com/isg3SZVwra

— U.S. Embassy Cyprus (@USEmbassyCyprus) July 6, 2023