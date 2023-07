Εφτασαν στην Ελλάδα τα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα από το Ισραήλ

Εφτασαν στην Ελλάδα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και προσωπικό από το Ισραήλ προκειμένου να συνδράμουν στη μάχη με τις φλόγες.

Ειδικότερα, η ισραηλινή βοήθεια περιλαμβάνει δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου «Airtractor» της εναέριας μοίρας πυρόσβεσης μαζί με μια ομάδα τεσσάρων πιλότων, εξειδικευμένα πληρώματα εδάφους και ειδικών για δασικές πυρκαγιές καθώς και συναφή εξοπλισμό.

«Ισραηλινά πυροσβεστικά αεροσκάφη και προσωπικό έφτασαν στην Ελλάδα για να προσφέρουν βοήθεια στην καταπολέμηση των πυρκαγιών. Αλληλεγγύη στην πράξη. Ευχαριστούμε την Ελλάδα για την εξαιρετική συνεργασία», σημειώνει σε ανάρτησή της η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Ανταποκρινόμενος σε ελληνικό αίτημα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποφάσισε να στείλει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη Μοίρα Ελάντ (Elad Squadron) για να βοηθήσουν την Ελλάδα για όσο χρόνο χρειαστεί.

Huge wildfires have broken out in Greece in the past 24 hours. The Greek Government requested that Israel dispatch firefighting aircraft.

Prime Minister Netanyahu has decided to send 2 firefighting aircraft from the Elad Squadron to assist Greece for as much time as necessary.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 19, 2023