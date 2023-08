Το ΝΑΤΟ ευχήθηκε στην Τουρκία για την «Ημέρας Νίκης» κατά της Ελλάδας

Ευχές και συγχαρητήρια στην Τουρκία με αφορμή την επέτειο της «Ημέρας Νίκης», απευθύνει η Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ (LANDCOM).

Η «Ημέρα της Νίκης», γνωστή και ως Ημέρα Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί επίσημη αργία στη γειτονική χώρα, η οποία γιορτάζει την επέτειο της νίκης στη μάχη του Ντουμλουπινάρ (30 Αυγούστου 1922), της επίθεσης των κεμαλικών δυνάμεων και την ήττα του ελληνικού Στρατού στο μικρασιατικό μέτωπο.

Στο μήνυμα της LANDCOM που δημοσιεύτηκε μέσω Twitter αναφέρεται: «Η LANDCOM εύχεται χαρούμενη «Ημέρα Νίκης» στο έθνος που μας φιλοξενεί. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία για τη φιλοξενία αυτή την ξεχωριστή ημέρα».

Παρόμοιο μήνυμα είχε αναρτηθεί και πέρυσι, προκαλώντας την αντίδραση της Αθήνας, γεγονός που τότε είχε οδηγήσει στη διαγραφή της ανάρτησης.

On this very special day, we would like to express our gratitude to Türkiye for their hospitality as our hosts here at #LANDCOM .

LANDCOM wishes a happy Victory and Turkish Armed Forces Day to our host nation.

Σε άλλο μήνυμα της LANDCOM επισημαίνεται πως «από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952, η Τουρκία έχει λάβει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις και ασκήσεις και οι στρατιώτες της έχουν πάντα επιδείξει μεγάλο επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Η Τουρκία και το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότεροι και ασφαλέστεροι μαζί».

Since joining #NATO in 1952, Türkiye has participated in multiple operations and exercises and has always demonstrated the great professionalism and tenacity of its soldiers.

Türkiye and #NATO are stronger and safer together! pic.twitter.com/UuADFbqMab

