Λιβύη: Τρεις νεκροί και δύο αγνοούμενοι από το τροχαίο με μέλη της ελληνικής αποστολής

Τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δυο αγνοούνται ύστερα από τροχαίο δυστύχημα, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την άφιξη της ελληνικής αποστολής με C-130 στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης. Σύμφωνα με πληροφορίες το λεωφορείο που τους μετέφερε συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να τυλιχτούν στις φλόγες.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

