Ανακοίνωση ΥΠΕΞ για την επίθεση στην Αγκυρα: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό και στην κυβέρνηση της Τουρκίας»

«Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό και στην κυβέρνηση της Τουρκίας και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο δίκτυο X (πρώην Twitter).

Greece strongly condemns today’s terrorist attack in Ankara.

We express our solidarity with the people and Government of Türkiye and wish a speedy recovery to the injured. pic.twitter.com/HGnj7qHbzr

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 1, 2023