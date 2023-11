Δένδιας: Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία

Η παράταση της παρουσίας της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία καθώς και η ευρύτερη αμυντική συνεργασία Αθήνας και Ριάντ, αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, αντικείμενο της συζήτησης των υπουργών Εθνικής Αμυνας, Νίκου Δένδια και Χαλίντ Μπιν Σαλμάν.

«Η Ελλάδα, με μία συστοιχία πυραύλων “Patriot”, συμμετέχει στην αεράμυνα του Βασιλείου, αλλά οφείλω να πω προσφέρει και στην ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια, γιατί προστατεύει τις πετρελαιοπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας που είναι σημαντικές και για την ενεργειακή μας ασφάλεια», δήλωσε σχετικά ο κ. Δένδιας.

Οπως ανέφερε, «συζητήσαμε για τις κοινές ασκήσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων, αλλά είχα και την ευκαιρία να προσκαλέσω τη Σαουδική Αραβία να συμμετάσχει στο νέο οικοσύστημα καινοτομίας και αμυντικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων που οργανώνουμε στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο έδαφος περαιτέρω σύσφιγξης των σχέσεών μας».

I had the opportunity to meet with my Saudi Arabian counterpart, Prince Khalid bin Salman. We first discussed the extension of the Hellenic presence in the Kingdom.

As you know, Greece contributes to the Kingdom’s air defence with one “Patriot” missile battery, but also… pic.twitter.com/0P31o54wBT

