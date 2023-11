«Σε θετικό κλίμα» οι ελληνοτουρκικές συζητήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της συνάντησης μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας, για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Οπως αναφέρει, ο νέος γύρος συνάντησης για τα ΜΟΕ πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα στην Αγκυρα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν «για την επανενεργοποίηση και εφαρμογή κατά τη διάρκεια του 2024 των προηγουμένως συμφωνηθέντων».

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Αμυνας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν ένα «μηχανισμό επαφής» (Point of Contact), για να διατηρούν επαφή και να διευκολύνουν την εφαρμογή των συμφωνηθέντων ΜΟΕ.

«Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί από την Ελλάδα», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

«Στις 13 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε o νέος γύρος συνάντησης για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ της τουρκικής και της ελληνικής αντιπροσωπείας. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας της Τουρκικής Δημοκρατίας στην Αγκυρα.

Και οι δύο αντιπροσωπείες αποτελούνταν από πρέσβεις και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς καθώς και πολιτικούς αξιωματούχους.

Στη συνάντηση, οι δύο πλευρές συμφώνησαν κατ′ αρχήν για την επανενεργοποίηση και εφαρμογή κατά τη διάρκεια του 2024 των προηγουμένως συμφωνηθέντων ΜΟΕ.

Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν ένα “μηχανισμό επαφής”(Point of Contact) για να διατηρούν επαφή και να διευκολύνουν την εφαρμογή των συμφωνηθέντων ΜΟΕ.

