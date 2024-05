Ανακοίνωση ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει τις επιθέσεις σε αμάχους της Ράφα

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις επιθέσεις σε βάρος αμάχων στην περιοχή της Ράφα, υπογραμμίζοντας πως ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν και παιδιά.

«Η Ελλάδα καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, στη Ράφα. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη για τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας που θα διαλευκάνει τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης», σημειώνει το ελληνικό ΥΠΕΞ, σε ανάρτηση του στο X.

«Η Ελλάδα καλεί εκ νέου για άμεση κατάπαυση του πυρός, σεβασμό του ανθρωπιστικού και διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη, άμεση εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς», καταλήγει το υπουργείο.

#Greece condemns the recent attacks against civilians, including children, in #Rafah. We call for a thorough investigation which will shed light into the exact circumstances of this attack. pic.twitter.com/Wg3xm1ZVxX

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 30, 2024