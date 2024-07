Η Ελλάδα «καταδικάζει έντονα» τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Την καταδίκη των ρωσικών πυραυλικών χτυπημάτων σε πόλεις της Ουκρανίας καταδικάζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Αθήνα «καταδικάζει έντονα τις σημερινές πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, ιδίως στο παιδιατρικό νοσοκομείο Οχμαντίτ του Κιέβου».

«Οι επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς και τραυματίες αμάχους συνιστούν άλλη μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και να στέκεται στο πλευρό του λαού της», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.

Greece will continue to support Ukraine and stand by its people

