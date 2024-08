ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει την Κοινή Δήλωση ΗΠΑ – Αιγύπτου – Κατάρ

«Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση που έκαναν στις 8 Αυγούστου, οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Προτρέπουμε να συναφθεί σύντομα μια συμφωνία, με βάση τις αρχές που περιγράφηκαν από τον Πρόεδρο Μπάιντεν στις 31 Μαΐου 2024 και εγκρίθηκαν από το Ψήφισμα 2735 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Αυτό θα θέσει τις βάσεις για την επίτευξη της αποκλιμάκωσης και της προώθησης της ειρήνης στην περιοχή», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.

This would lay the groundwork for achieving de-escalation and fostering peace in the region.

