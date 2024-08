ΥΠΕΞ: Ανακοίνωση για την επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας

Την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τον εορτασμό της 33ης επετείου της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ενωση.

Οπως αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ, σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζει «θερμά συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές στην κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας για την Ημέρα Ανεξαρτησίας τους.

«Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την αμέριστη υποστήριξή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Our warmest congratulations & best wishes to the Gov’t and the people of #Ukraine on their #IndependenceDay! #Greece 🇬🇷 reaffirms its unwavering support for 🇺🇦 sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/BoHHUxOjP4

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 24, 2024