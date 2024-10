Τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Συλλυπητήριο μήνυμα στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στην Τουρκία έστειλε μέσω του Χ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο μήνυμά του καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στη Αεροπορική και Διαστημική Βιομηχανία της Τουρκίας.

«Καταδικάζω έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων», γράφει.

I strongly condemn today’s terrorist attack in Ankara. Our thoughts and heartfelt condolences go out to the families of the victims.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 23, 2024