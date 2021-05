Το χρονικό του θρίλερ στον αέρα – Σκληρή αντίδραση Μητσοτάκη

Με μια ανάρτηση σε πολύ αυστηρό ύφος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε τη σύλληψη του Λευκορώσου δημοσιογράφου και ακτιβιστή στον αέρα, σε πτήση από την Αθήνα στο Βίλνιους, ζητώντας νέα άμεσα ευρωπαϊκά μέτρα κατά του Μινσκ.

Στην ανάρτησή του στο Twitter o Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η υποχρεωτική προσγείωση ενός εμπορικού αεροσκάφους για την προσαγωγή ενός δημοσιογράφου είναι άνευ προηγουμένου, μια πράξη που σοκάρει».

Πρόσθεσε ότι «απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών» και υπογράμμισε ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο θα πρέπει να συζητήσει την ανάγκη για αύξηση της πίεσης επί της Λευκορωσίας. Φτάνει πια.»

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough.

