Μητσοτάκης για αμβλώσεις στις ΗΠΑ: Βήμα πίσω στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών

«Πραγματικά προβληματισμένος από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις.

Και επισημαίνει: «Είναι ένα σημαντικό βήμα πίσω στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών».

Really troubled by the decision of the US Supreme Court. It is a major step back in the fight for women’s rights.

