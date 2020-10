Πώς Κάνουμε Disrupt Ένα Συνέδριο; Το SingularityU Greece ως Case Study

Powered by Singularity

Πριν δυο χρόνια, το SingularityU Greece έφερε την επανάσταση των εκθετικών τεχνολογιών στην Ελλάδα, μέσα από ένα συνέδριο που άλλαξε τα δεδομένα. Σήμερα, η Νίκη Συροπούλου και η ομάδα της εργάζονται ακούραστα για να ανταποκριθούν στο νέο στοίχημα που έθεσαν για τον οργανισμό. Ετοιμάζουν ένα ζωντανό, διαδραστικό συνέδριο παγκόσμιας κλάσης, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά και της ευρύτερης κουλτούρας που κάνει τα events του Singularity University σε όλο τον κόσμο μοναδικά.



Πώς κάνεις disrupt τον εαυτό σου;



Όταν πέρσι ο David Roberts, ένας από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες διεθνώς σχετικά με την εκθετική τεχνολογία και την ηγεσία, καλούσε τους συνέδρους, από τη σκηνή του SU Greece Summit, να κάνουν disrupt την επιχείρηση ή τον οργανισμό τους οι ίδιοι, εξ ολοκλήρου και από την αρχή, κανείς στην αίθουσα δεν μπορούσε να προβλέψει το τεράστιο κύμα disruption που ερχόταν κατά πάνω μας, με τη μορφή μιας παγκόσμιας υγειονομικής, αλλά και οικονομικής κρίσης.

Η Νίκη Συροπούλου

Λίγους μήνες αργότερα, και στον απόηχο του επιτυχημένου δεύτερου Summit του οργανισμού στην Ελλάδα, η πανδημία βρήκε το SingularityU Greece ανάμεσα στην Κόστα Ρίκα και την Ρουμανία. «Στην Κόστα Ρίκα είχαμε την παγκόσμια συνάντηση των Partners του Singularity University και στη Ρουμανία συζητούσαμε πλάνα διεύρυνσης», θυμάται η Νίκη Συροπούλου, επικεφαλής του Singularity Summit στην Ελλάδα. Πολλά από τα άμεσα σχέδια του οργανισμού, όπως ήταν αναμενόμενο, θα έπρεπε να περιμένουν, καθώς τα συνέδρια ήταν από τις πρώτες εκδηλώσεις που ένιωσαν τον αντίκτυπο της πανδημίας. Το SingularityU Greece δεν επηρεάστηκε άμεσα, καθώς δεν είχε κάποια διοργάνωση σε εξέλιξη, έτσι δεν αναγκάστηκε να διαχειριστεί ακυρώσεις και αναβολές. Αντίθετα, κέρδισε πολύτιμο χρόνο για brainstorming.



«Το είδαμε αισιόδοξα και αποφασίσαμε να δράσουμε γρήγορα. Όργανώσαμε μέσα στην καραντίνα ένα κύκλο ‘Virtual Salon Events’, μέσα από τα οποία προσπαθήσαμε να δώσουμε έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για το τι συμβαίνει και να παρουσιάσουμε εναλλακτικά σενάρια για την πορεία της πανδημίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Virtual Salon της Tiffany Vora για το πώς θα εξελιχθεί η μετάβαση στην ασφάλεια, με ημερομηνίες. Τα σενάρια που παρουσιάστηκαν έχουν επιβεβαιωθεί από την εξέλιξη της πανδημίας μέχρι σήμερα. Αυτό μας ικανοποιεί γιατί προσφέραμε έναν τρόπο σκέψης και δράσης στην Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή.»



Το «γυμναστήριο» της προσαρμοστικότητας



Είναι άραγε η εμπειρία των τελευταίων μηνών μια πρώτη γεύση του πόσο γρήγορα μπορεί να επέλθει η αλλαγή σε αυτήν την «εκθετική εποχή» που διανύουμε; «Σίγουρα ναι!», απαντά η κ. Συροπούλου. «Οι αλλαγές θα είναι πολλές, ραγδαίες και αλεπάλληλες. Για να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε το ‘adaptability quotient’ μας.»



Ο επικεφαλής στον τομέα Finance & Economics του Singularity University Amin Toufani μιλά συχνά για το περίφημο «adaptability quotient» ή AQ, που σε αντίθεση με το IQ (Intelligence Quotient) που είναι ένας δείκτης στατικός, είναι κάτι που μπορούμε να βελτιώνουμε στη διάρκεια της ζωής μας. Πώς μοιάζει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προσανατολίζεται γύρω από την προσαρμοστικότητα και την καλλιεργεί ενεργά; Δίνει την έμφαση στη γνώση αντί για την πληροφορία, στην ανακάλυψη αντί για την αποστήθιση, στην αμφιδεξιότητα αντί για την τυφλή εξειδίκευση. Βρίσκει χώρο για τον πειραματισμό και ακονίζει την ικανότητά μας να «ξεμάθουμε» πράγματα που ξέρουμε.



Η Νίκη Συροπούλου αναφέρει μάλιστα δύο άξονες στους οποίους πρέπει να δουλέψουμε. Ο πρώτος είναι πόσο ευέλικτοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή και ο δεύτερος η συνεχής ανάπτυξη της γνώσης μας, αυτό που λέμε δια βίου μάθηση. «Η ευελιξία στην αλλαγή, όπως λέει και ο Amin Toufani, είναι μυς. Όσο τον εκπαιδεύουμε, τόσο πιο ανθεκτικός και ευέλικτος γίνεται. Όπως στον Μεσαίωνα δεν γνωρίζαμε την έννοια του ‘γυμναστηρίου’ για το σώμα, έτσι στα επόμενα χρόνια θα ‘ανακαλύψουμε’ και θα αναπτύξουμε την έννοια του ‘γυμναστήριου’ για την προσαρμοστικότητά μας.»



Το να είναι κανείς συνεχώς ενήμερος για τις εξελίξεις και τις αλλαγές έχει κι άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με την ίδια. «Ξαφνιάζεσαι λιγότερο όταν αυτές συμβαίνουν γιατί έχεις διαμορφώσει μια εικόνα ήδη για το μέλλον που έρχεται, κι έτσι έχεις τη δυνατότητα να τις αφομοιώσεις και να ανταποκριθείς σ’ αυτές. Δεν μένεις αποσβολωμένος, αλλά έχεις την ψυχραιμία να δράσεις, ακόμα και να εντοπίσεις τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί μια κρίση.»



Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλοι οι «thought leaders» του SingularityU, όπως ο David Roberts, ο Amin Toufani, αλλά και ο Peter Diamandis, παρακολουθούν συνέχεια συνέδρια, workshops και executive courses. «Δεν αφήνουν καμιά ευκαιρία μάθησης και γνώσης να πάει χαμένη. Για παράδειγμα, ο David Roberts, με τον οποίο συνεργάζομαι στενά καθημερινά, θα παρακολουθήσει κάθε εβδομάδα κάποιο συνέδριο ή workshop από το Harvard, το Stanford ή το Abundance 360. Επίσης, προσφέρουν τη γνώση τους ακόμη και δωρεάν σε νέους ή σε ευπαθείς ομάδες, ‘δίνοντας πίσω’ στην κοινωνία, αλλά και με σκοπό να κατανοήσουν οι ίδιοι τις έννοιες καλύτερα και να εμβαθύνουν στο γνωστικό τους αντικείμενο. Ο Amin λέει: ‘Αν θέλεις να μάθεις κάτι καλά δίδαξέ το’. Το πιστεύω απόλυτα.»



No pressure? No diamond



Η περίοδος που προηγήθηκε αποτέλεσε από μόνη της ένα σχολείο στην τέχνη της αλλαγής. Υπάρχουν σίγουρα οργανισμοί και επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν την ψηφιακή μετάβαση με ενθουσιασμό, όμως άλλοι το έκαναν πιο διστακτικά. «Το SingularityU στα κεντρικά και οι Partners του σε όλο τον κόσμο ήμασταν όλοι καλά προετοιμασμένοι με ψηφιακά εργαλεία και εφαρμόζαμε την τηλε-εργασία ήδη εδώ και χρόνια. Αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι του disruption. Το δύσκολο είναι να αποδομήσεις τον πυρήνα της επιχείρησής σου, τι προσφέρεις και ποιος είναι ο ρόλος σου στην νέα εποχή που διαμορφώνεται.»



Πού οδήγησε αυτή η περίοδος ενδοσκόπησης; «Εμείς στο SingularityU Greece κάναμε ένα ‘intensive deep dive’. Αποδημήσαμε και αναδομήσαμε το ποιοι είμαστε. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία συνειδητοποιήσαμε ότι το SingularityU στην Ελλάδα δεν προσφέρει απλά ένα event, αλλά ένα ‘παράθυρο στον κόσμο’, ένα ‘ταξίδι γνώσης στο μέλλον’, κατά το οποίο experts και thought leaders μας παρουσιάζουν πώς να καινοτομήσουμε σαν εταιρείες και οργανισμοί, αλλά και σαν απλοί άνθρωποι ή γονείς. Αυτό είναι αναγκαίο στις μέρες της ραγδαίας αλλαγής που ζούμε. Δεσμευτήκαμε λοιπόν να προσφέρουμε αυτό το ‘παράθυρο στις εξελίξεις’ με ουσιαστικά ‘touch points’, όπως τα Salon Events, αλλά και Private Events για τους partners μας. Ο ρόλος μας είναι ταυτόχρονα δίπλα στην κοινωνία, έτσι θα συνεχίσουμε και φέτος να προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στη διοργάνωση σε μαθητές και φοιτητές σε όλη την Ελλάδα, ενώ θα αναπτύξουμε και την ομάδα των εθελοντών μας, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν σταματάμε, προχωράμε με ασφάλεια και αισιοδοξία. No pressure… no diamond!»



Ο πειραματισμός έπαιξε σίγουρα τεράστιο ρόλο στην όλη διαδικασία, με την κ. Συροπούλου να διαπιστώνει ότι η ομορφιά του disruption βρίσκεται στην εξερεύνηση αχαρτογράφητων νερών. «Το μυστικό είναι να αντιδράσεις με γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά παράλληλα με ηρεμία και αυτοκυριαρχία. Εδώ, πρώτο λόγο έχει η ομάδα και οι συνεργάτες που εμπιστεύεσαι στην επιχείρησή σου, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η εμπιστοσύνη στην ομάδα είναι το κλειδί για την επιτυχία. Η ομάδα του SingularityU Greece είχε δεκάδες calls, καθημερινά, με την ομάδα του Singularity παγκοσμίως και με αυτόν τον τρόπο ‘αλιεύτηκε’ η γνώση και οι πρακτικές που παρουσιάστηκαν στα Salon Events μας.»



Σε συνεργασία με τους partners του, το SingularityU Greece δεσμεύτηκε να παρουσιάσει τη νέα αντίληψη που διαμορφώνεται για τον κόσμο, τις επιχειρήσεις και τον άνθρωπο, μέσα από το φετινό συνέδριο που θα έχει πολλές καινοτομίες, θα είναι disruptive και θα συμβαδίζει με την νέα εποχή που είναι ήδη εδώ. Η ομάδα του SingularityU Greece μελέτησε με προσοχή πώς ανταποκρίνονται παγκόσμιοι οργανισμοί όπως το Harvard Business School στις εξελίξεις και ακολούθησε αντίστοιχες πρακτικές. «Υπάρχει λοιπόν ένα φιλόδοξο όνειρο να πραγματοποιηθεί στη Ελλάδα ένα καινοτόμο, ζωντανό και διαδραστικό συνέδριο, με την τεχνολογία στην καρδιά του. Αν και η δυσκολία του τρομάζει, παράλληλα συγκινεί και κινητοποιεί. Η αλήθεια είναι ότι αν κάτι δεν σε τρομάζει δεν είναι αρκετά μεγάλο.»



Από τα μεγάλα, όμως, στα μικρά και καθημερινά, τα κυριότερα μαθήματα αυτής της περιόδου, τονίζει η Νίκη Συροπούλου, ήταν αυτά της «ανθρωπιάς». «Η κρίση έδεσε την ομάδα του Singularity University και όλοι μοιράστηκαν γνώση και πρακτικές που στη συνέχεια προσφέρθηκαν δωρεάν με Salon Events σε όλο τον κόσμο. Τελικά, όλες οι κρίσεις είναι μια ευκαιρία για αυτούς που αντέχουν να μην τρομάξουν τόσο ώστε να τα παρατήσουν. Φαίνεται ότι το μυστικό είναι να μην τα παρατήσεις. Όσο δεν τα παρατάς θα βρεις τις λύσεις και τις ευκαιρίες.»



Το συμπέρασμα από τη διαδικασία του disruption του ίδιου του SingularityU Greece είναι ότι αξίζει να τολμήσεις να ονειρευτείς κάτι πολύ μεγάλο. «Στην Silicon Valley, στη Σιγκαπούρη και στην Σαγκάη έχουν μεγάλα και παγκόσμια όνειρα. Είναι ωραίο να έχουμε και στην Ελλάδα μεγάλα και παγκόσμια όνειρα. Κρύβεται μεγάλη αξία στο να βλέπεις τι κάνουν οι καλύτεροι και να θέλεις να κάνεις κι εσύ κάτι αντίστοιχο ή και καλύτερο ακόμα. Να μη φοβηθείς να τολμήσεις να κάνεις κάτι πρωτοποριακό, κάτι που θα είναι ‘καινούργιο σε αυτόν τον κόσμο’ και θα αξίζει τον κόπο. Οι άνθρωποι πίσω από την έννοια του disruption πρέπει να δείξουν το δρόμο του disruption και να κάνουν πράξη όσα πρεσβεύουν. Στις 23 και 24 Νοεμβρίου, το SingularityU Greece φέρνει ένα Mixed Reality συνέδριο στην Ελλάδα και για πρώτη φόρα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα αξίζει να έχει αυτόν τον ρόλο».