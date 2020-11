Προσδιορίστηκε το ρήγμα που προκάλεσε τον σεισμό στη Σάμο

Προσδιορίστηκε το ρήγμα, από το οποίο προκλήθηκε την περασμένη εβδομάδα ο ισχυρός σεισμός στη Σάμο, μεγέθους 7 Ρίχτερ σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (6,7 Ρίχτερ σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών).

Ο σεισμός προκάλεσε τον θάνατο δύο παιδιών στη νησί της Σάμου, ενώ στην επαρχία της Σμύρνης, στις τουρκικές ακτές, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Τα προκαταρκτικά δεδομένα, σύμφωνα με την εταιρεία Temblor η οποία εξετάζει μοντέλα καταστροφών, δείχνουν ότι το ρήγμα που έσπασε στον σεισμό της Σάμου, διολίσθησε κατά 1,8 μέτρα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ρήξη σημειώθηκε σε ένα μήκους 37 χιλιομέτρων ρήγμα.

Το άνω άκρο της ρήξης – το τμήμα του ρήγματος που διολίσθησε πλησιέστερα στην επιφάνεια – βρίσκεται σε ρηχό βάθος 1,5 χιλιόμετρου, κοντά στη βόρεια ακτή της Σάμου.

