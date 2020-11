Κρήτη: Ο «καταρράκτης» της καταιγίδας στα Μάλια (βίντεο)

Η Κρήτη φέτος έχει υποφέρει πάρα πολύ από τα ακραία φαινόμενα βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων και οι εικόνες που ταξίδεψαν από τα Μάλια του Ηρακλείου σε όλο τον κόσμο, από τον φακό ενός Κρητικού, μεταδόθηκαν και από το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο ABC.

Τι κι αν δεν της δώσαμε κάποιο συγκεκριμένο όνομα… Η καταιγίδα που έπληξε τη Δευτέρα και την Τρίτη την Κρήτη, και είχε σαν αποτέλεσμα η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη Μεγαλόνησο.

Δείτε το βίντεο που απαθανατίζει την ορμητική ροή των υδάτων της βροχής που αιχμαλώτισε με τον φακό του έξω από τα Μάλια ο Γεράσιμος Πικράκης, και ανέβασε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.

Heavy rain caused flooding across the Greek island of Crete, as water poured down onto a highway in Malia and officials warned residents to limit movement. https://t.co/PTMF91Zwap pic.twitter.com/2UPT5uh0se

— ABC News (@ABC) November 10, 2020