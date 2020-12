Αντίστροφη μέτρηση για τα εμβόλια

Αύριο, Σάββατο, αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα οι πρώτες δόσεις των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, ώστε μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, να αρχίσουν οι εμβολιασμοί.

Η επιχείρηση μεταφοράς των εμβολίων των Pfizer – BioNTech από τη βελγική μονάδα παραγωγής στο Πουρς προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται υπό υψηλή αστυνομική επιτήρηση και άκρα μυστικότητα.

Φορτηγά ψυγεία φορτωμένα με τις παρτίδες των εμβολίων ξεκινούν από το εργοστάσιο της Pfizer και αναχωρούν υπό αστυνομική συνοδεία προς κατευθύνσεις που δεν αποκαλύπτονται.

Την Πέμπτη, με ένα βίντεο στο Twitter, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η αποστολή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού προς τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αρχίσουν οι εμβολιασμοί στις 27 Δεκεμβρίου.

«Αφού πακετάραμε προσεκτικά τις δόσεις των προσφάτως εγκεκριμένων εμβολίων κατά του κορωνοϊού, έφυγαν για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε στην ανάρτηση η Κομισιόν.

Πρόσθεσε δε ότι «αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν σύντομα στους προορισμούς τους για να χρησιμοποιηθούν κατά τις «Μέρες Εμβολιασμού της Ε.Ε.» στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου».

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 🇪🇺 countries.

These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 24, 2020