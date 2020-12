Εξάμηνη προστασία για πρώην ασθενείς

Για τουλάχιστον έξι μήνες διαρκεί η προστασία από πιθανή δεύτερη λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 που παρέχουν τα αντισώματα σε πρώην ασθενείς της COVID-19, ακόμα και εάν αυτά είναι σε χαμηλά επίπεδα.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει άρθρο του επικεφαλής της Ομάδας Ελέγχου Υγειονομικού Προσωπικού στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Οξφόρδης David Eyre και των συνεργατών του, το οποίο δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine. Το άρθρο, τα σημαντικότερα σημεία του οποίου συνοψίζουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ Ουρανία Τσιτσιλώνη, Πέτρος Σφηκάκης, Ευάγγελος Τέρπος και Θάνος Δημόπουλος, παρουσιάζει τα αποτελέσματα μελέτης σε υγειονομικούς από τέσσερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Βρετανίας. Ειδικότερα, οι ερευνητές παρακολούθησαν 12.500 υγειονομικούς ηλικίας 28 έως 49 ετών για 31 εβδομάδες, από τον Απρίλιο έως και τον Νοέμβριο 2020, με επαναλαμβανόμενα μοριακά τεστ και τεστ αντισωμάτων, τόσο έναντι της πρωτεΐνης-ακίδας (anti-S) όσο και έναντι της πρωτεΐνης του νουκλεοκαψιδίου (anti-Ν) του SARS-CoV-2.

Κατά την έναρξη της μελέτης, όλοι οι συμμετέχοντες ελέγχθηκαν για την παρουσία και τα επίπεδα αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης-ακίδας του νέου κορωνοϊού. Βρέθηκε ότι μόλις οι 1.177 (ποσοστό 9,4%) είχαν αναπτύξει αντισώματα, ενώ άλλοι 88 (0,7%) εμφάνισαν αντισώματα κατά τη διάρκεια της μελέτης. Από το σύνολο των θετικών για αντισώματα συμμετεχόντων, ποσοστό 68% δήλωσαν ότι είχαν συμπτώματα συμβατά με COVID-19, αλλά μόνο το 37% από αυτούς είχε θετικό μοριακό τεστ (PCR).

Οι υγειονομικοί που στην αρχή της μελέτης είχαν anti-S ή/και anti-N αντισώματα, ανεξάρτητα εάν είχαν εμφανίσει ή όχι συμπτώματα, όταν μολύνθηκαν για δεύτερη φορά από τον SARS-CoV-2 δεν εμφάνισαν κανένα σύμπτωμα συμβατό με COVID-19. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ιδιαιτέρως ισχυρή ένδειξη ότι τα αντισώματα που παράγονται μετά την πρώτη λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό παρέχουν προστασία από επαναλοίμωξη για τουλάχιστον 6 μήνες.

Επιπλέον φάνηκε ότι η προστατευτική ανοσία παρέχεται από όποιον τύπο αντι-SARS-CoV-2 ειδικών αντισωμάτων κι αν έχει αναπτύξει ο οργανισμός (anti-S ή anti-N). Τέλος, 24 υγειονομικοί είχαν προσβληθεί από τον ιό αλλά είχαν μη ανιχνεύσιμα στα σχετικά τεστ επίπεδα αντισωμάτων. Αυτοί οι 24 υγειονομικοί, όταν ήρθαν ξανά σε επαφή με τον ιό, δεν επαναμολύνθηκαν, γεγονός που υποδεικνύει ότι ακόμα και χαμηλά επίπεδα αντισωμάτων ασκούν προστατευτική δράση στην περίπτωση επαναλοίμωξης.