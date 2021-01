Ο «Λέανδρος» φεύγει, το κρύο παραμένει

Με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, χιονόνερο ή και παροδικές χιονοπτώσεις σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη μάς αποχαιρετά σήμερα ο «Λέανδρος», το κύμα κακοκαιρίας που έφερε το πρώτο χιόνι του 2021. Η κακοκαιρία επέδειξε επιμονή στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και διάρκεια, έτσι ώστε αν σήμερα τα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στη νότια χώρα, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες είναι το χαρακτηριστικό στη βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη δυτική Μακεδονία.

Στη δυτική Μακεδονία καταγράφηκαν «πολικές» θερμοκρασίες χθες, με το θερμόμετρο να πέφτει έως τους -19 βαθμούς Κελσίου. Για την ακρίβεια έφτασε στους -19,3 βαθμούς σε Μεσόβουνο και Κοιλάδα Κοζάνης, ενώ στη Φλώρινα έπιασε τους -15,5 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα, η Βόρεια Ελλάδα μπήκε τις προηγούμενες μέρες στην κατάψυξη, με το Νευροκόπι να καταγράφει -15,7 βαθμούς. Με θερμοκρασίες υπό το μηδέν ξημέρωσε χθες στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος έδειξε -3 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμα πιο κάτω ήταν στις Σέρρες (-6° C). Το θερμόμετρο στη Δράμα έπεσε στους -7° C όπως και στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της ΕΜΥ, συνθήκες ισχυρού παγετού αναμένονται σήμερα στα κεντρικά και στα βόρεια της χώρας, ενώ σε περιοχές της δυτικής και ανατολικής Μακεδονίας θα είναι κατά τόπους ολικός, άρα απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς στις μετακινήσεις.

Το κύμα της κακοκαιρίας είναι σε αποδρομή σήμερα, αλλά οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ χαμηλές. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι από -7° C έως 6° C, στη δυτική Μακεδονία από -16° C έως -1° C. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια το θερμόμετρο θα κινηθεί από -4° C έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια αυτών των περιοχών θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Ακόμα και στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μηδέν μέχρι 8 βαθμούς Κελσίου, με τα βόρεια της περιφέρειας να έχουν 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Προβλήματα στους δρόμους

Το τρίτο κύμα του «Λέανδρου», χθες και προχθές, δημιούργησε φαινόμενα κυρίως σε νότιες περιοχές όπως στην Πελοπόννησο, όπου κατά τόπους καταγράφηκαν μεγάλα ύψη χιονιού, όπως στα ορεινά της Αρκαδίας. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν προβλήματα στους δρόμους, ακόμα και στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, που σε τμήματά του και για ορισμένο χρονικό διάστημα διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων άνω του 1,5 τόνου. Σε πολλούς δρόμους η κυκλοφορία γινόταν με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Στην Αττική επικράτησε χθες και προχθές τσουχτερό κρύο, χιόνι έπεσε σε Πάρνηθα και Πεντέλη, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και στα βόρεια προάστια. Διακόπηκε η κυκλοφορία σε ορισμένους οδικούς άξονες, όπως η περιφερειακή οδός Πεντέλης – Ν. Μάκρης και το ένα ρεύμα της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας – Θηβών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, διατέθηκαν «38 εκχιονιστικά μηχανήματα, 8 χωματουργικά μηχανήματα και αλατιέρες». Η Περιφέρεια «έχει δώσει έγκαιρα πάνω από 600 τόνους αλάτι σε περίπου 30 δήμους της Αττικής και στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ)».