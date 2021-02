Δήλωση στήριξης του πρύτανη του ΕΜΠ προς τον Νίκο Παπαϊωάννου του ΑΠΘ

Δήλωση στήριξης του πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκου Παπαϊωάννου, ο οποίος κάλεσε τις εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν, όπως λέει ο νόμος του 2017, όταν μικρή ομάδα επιχείρησε να κάνει κατάληψη στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ, έκανε την Κυριακή ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής.

Η δήλωση του κ. Μπουντουβή είναι λιτή αλλά εμπεριέχει μια αγγλική φράση που υποδηλώνει πώς στις δύσκολες καταστάσεις, οι δυνατοί κινητοποιούνται αποδεικνύοντας τη δύναμή τους.

Η δήλωσή του πρύτανη του ΕΜΠ είναι η εξής: «Η σιωπή μπορεί να είναι, μερικές φορές, σκόπιμη για σοβαρούς λόγους, όπως για να μην πέσει λάδι στη φωτιά. Και συνήθως σιωπούν αυτοί που πρέπει να εμποδίσουν την εξάπλωσή της. Αλλά η σιωπή δεν είναι πάντα εκκωφαντική ούτε καν εύγλωττη. Μπορεί να υποτιμά επικίνδυνα την ουσία και να είναι άδικη. Μια σκέψη, λοιπόν, για τον Πρύτανη Νίκο Παπαϊωάννου: when the going gets tough the tough get going».