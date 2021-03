Το υπουργείο Παιδείας επιμένει στην αξιολόγηση

Μήνυμα υπέρ της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών στέλνει προς πάσα κατεύθυνση –εκπαιδευτικούς, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, κοινή γνώμη– η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Και αυτό διότι έως τώρα η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων απέχει από την εσωτερική αξιολόγηση – γεγονός που θεωρείται από την αντιπολίτευση πολιτική ήττα της Νίκης Κεραμέως και ευρύτερα της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον που η αξιολόγηση στην εκπαίδευση είναι μεταξύ των μεταρρυθμιστικών προταγμάτων του Μαξίμου. Μάλιστα, καθώς κρίσιμο ρόλο στο εγχείρημα έχουν οι διευθυντές των σχολείων, χθες η ηγεσία του υπουργείου συναντήθηκε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ενωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. «Συζητήθηκαν τα οφέλη της αξιολόγησης και η ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει η φετινή της εφαρμογή, καθώς είναι εξαιρετικά κρίσιμο να εκτιμηθεί, μεταξύ άλλων, η πορεία της τηλεκπαίδευσης, εγχείρημα το οποίο έγινε πράξη χάρη στη μεγάλη προσπάθεια σύσσωμης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο ρόλος των διευθυντών σχολικών μονάδων είναι καίριος», ανέφερε το υπουργείο.

Οι σύλλογοι διδασκόντων όφειλαν να συνεδριάσουν έως τις 26/2 για να καθορίσουν τις επιτροπές που θα «τρέξουν» τη διαδικασία. Οι ομάδες εκπαιδευτικών θα αναλάβουν την αποτύπωση του έργου του σχολείου σε σχέση με 14 θεματικούς άξονες που έχει ορίσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στόχος είναι να υπάρξει αποτίμηση των δράσεων έως 21 Μαΐου. Ωστόσο, σχεδόν το 80% των συλλόγων διδασκόντων και στις δύο βαθμίδες συντάχθηκε με την απόφαση της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ για αποχή. Αποτέλεσμα είναι το υπ. Παιδείας να δώσει παράταση έως τις 19 Μαρτίου. Θα αλλάξουν γνώμη έως τότε οι σύλλογοι διδασκόντων; Εάν όχι, το υπ. Παιδείας σκοπεύει, σύμφωνα με πληροφορία που παρουσιάστηκε χθες στην ιστοσελίδα esos.gr, να στείλει έγγραφο στα σχολεία ώστε να προχωρήσουν τη διαδικασία. Το έγγραφο θα συνταχθεί από το νομικό επιτελείο του υπουργείου και το διατακτικό του θα «πατάει» πάνω στις υπηρεσιακές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών. «Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τις θέσεις, διότι έχουμε θέσεις για την αξιολόγηση των σχολείων. Περιμένουμε τις κινήσεις του υπουργείου. Προς το παρόν έχουμε αποχή από τις διαδικασίες», ανέφερε χθες στην «Κ» ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας κ. Κικινής, προδικάζοντας κλιμάκωση των αντιδράσεων.

Συνεργασία με βρετανικά ΑΕΙ

«Γέφυρα» μεταξύ των ελληνικών και βρετανικών πανεπιστημίων μέσω του προγράμματος «UK – Greece Strategic Partnership in Education to foster collaborations between UK and Greek Universities» δημιουργεί το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τη βρετανική πρεσβεία και το British Council. Αυτό ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο, μετά την εκδήλωση στην οποία μετείχαν η ηγεσία του υπουργείου, η πρέσβειρα της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα Κέιτ Σμιθ, η επικεφαλής Διεθνούς Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση της Μεγάλης Βρετανίας Gemma Turnbull και εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των δύο χωρών. Ηδη, όπως ανέφερε το υπ. Παιδείας, ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει εκδηλώσει το σύνολο των ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και συνολικά 61 πανεπιστήμια της Βρετανίας, μεταξύ των οποίων και 10 μέλη του Russell Group – Imperial College London, Durham University, University of Warwick, University of Exeter, University of Glasgow, University of Leeds, University of York, University of Nottingham, University of Liverpool, Cardiff University.