Lockdown: Mήνας «επανεκκίνησης» ο Απρίλιος – Tι εξετάζεται για λιανεμπόριο, σχολεία, εστίαση

Τα επόμενα βήματα για τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβέρνησης, μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις σχετικά με το «όπλο» των ατομικών τεστ που προστέθηκε στη φαρέτρα των αρχών και θα αποτελέσει βασικό άξονα για την επαναλειτουργία εκπαίδευσης και αγοράς.

Στο ζήτημα αναφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου και ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος μίλησε και για τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με το άνοιγμα της εστίασης, πάντα σε συνάρτηση με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

«Υποβοηθητικός παράγοντας είναι η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, ο επιπολασμός του ιού είναι πιο αργός όταν έχουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες. Προτρέπουμε τον κόσμο και απελευθερώνουμε δραστηριότητες που τον βοηθούν να λειτουργεί σε εξωτερικούς χώρους, να πηγαίνει σε πάρκα και πλατείες. Θα ανοίξουμε κάποια στιγμή μέσα στον Απρίλιο και την εξωτερική εστίαση για να μπορέσουμε να έχουμε πιο οργανωμένες συναθροίσεις από αυτές που έχουμε σήμερα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Mega.

«Dεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να μιλήσουμε για τις διαδημοτικές μετακινήσεις, είναι ένα μέτρο που θα το συζήσουμε αργότερα όταν θα μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε πιάσει το πρώτο τείχος ανοσίας ως προς τον εμβολιασμό», πρόσθεσε ακόμη ο ίδιος.

«Ο στόχος είναι να έχουμε ελεγχόμενο άνοιγμα του λιανεμπορίου αρχές Απριλίου, της εκπαίδευσης φυσικά, ως προς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που έχει μείνει αρκετά περισσότερο κλειστή από την πρωτοβάθμια, και είναι σημαντικό να λειτουργήσουν τα Λύκεια και τα Γυμνάσια», σημείωσε επίσης.

Ο σχεδιασμός για το λιανεμπόριο

Όπως έγραφε η «Κ» σήμερα, η κυβέρνηση επιθυμεί ανοιγμα του λιανεμπορίου στις 5 Απριλίου, έστω και με μία μεταβατική εβδομάδα μέχρι τις 12 Απριλίου, κατά την οποία οι αγορές θα γίνονται με τη μέθοδο του click in shop –δηλαδή εντός του καταστήματος, αλλά κατόπιν ραντεβου.

Με το ενδεχόμενο του ανοίγματος την προσεχή Δευτέρα 29 Μαρτίου να έχει εγκαταλειφθεί πλέον οριστικά, λόγω των δυσχερών επιδημιολογικών δεδομένων και της μεγάλης πίεσης που δέχεται το εθνικό σύστημα υγείας (ΕΣΥ), η κυβέρνηση θέλει να ανοίξει την αγορά όσο το δυνατόν νωρίτερα, ει δυνατόν την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, και όχι να παραταθεί η αναστολή δραστηριότητας του λιανεμπορίου έως τις 12 Απριλίου.

Ετσι λοιπόν, αν και κεντρικός στόχος παραμένει το καθολικό άνοιγμα του λιανεμπορίου και μάλιστα στις 5 Απριλίου, δηλαδή με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων και όχι με τη μέθοδο του click away και του click in shop, αυτό φαίνεται να προσκρούει –τουλάχιστον μέχρι στιγμής– στις απόψεις των εμπειρογνωμόνων.

Το εναλλακτικό σχέδιο

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, στο τραπέζι έχει τεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ένα εναλλακτικό σενάριο: άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 5 Απριλίου με τη μέθοδο του click in shop για μία εβδομάδα και πλήρης λειτουργία στις 12 Απριλίου. Η εφαρμογή του μοντέλου click away στην παρούσα φάση θεωρείται μη βιώσιμη λύση, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες, τονίζοντας ότι ήταν καλή για τότε που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες του χριστουγεννιάτικου τζίρου. Σημειώνεται, άλλωστε, ότι τη μέθοδο του click away δεν κατάφεραν να την εφαρμόσουν όχι μόνο μικρές επιχειρήσεις, αλλά ούτε κάποιες μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες.

Αντίθετη, εξάλλου, είναι η κυβέρνηση στη θέση που διατυπώνεται από εκπροσώπους του εμπορίου για το άνοιγμα πρώτα μικρών επιχειρήσεων και κατόπιν των υπολοίπων, κάτι που έγινε τον Μάιο του 2020, προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις στην αγορά. Αυτό επίσης που δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση οι επιχειρήσεις είναι να εφαρμοστεί κάποιο μοντέλο τώρα, για παράδειγμα το click away, και μετά ξαφνικά να καταργηθεί. Και αυτό διότι, όταν συνέβη τόσο στο τέλος Δεκεμβρίου όσο και στις αρχές Φεβρουαρίου, προκάλεσε πολύ μεγάλο κόστος και αναστάτωση, καθώς ακυρώθηκαν χιλιάδες ραντεβού και οι παραγγελίες στη συνέχεια έπρεπε να αποσταλούν στους καταναλωτές.

Πάντα με περιορισμούς

Σε κάθε περίπτωση το άνοιγμα του λιανεμπορίου, είτε με το μεταβατικό στάδιο του click in shop, είτε χωρίς αυτό, θα συνοδεύεται από τους ακόλουθους περιορισμούς:

Συγκεκριμένος αριθμός ατόμων που θα βρίσκεται ταυτόχρονα εντός του καταστήματος. Το ανώτατο όριο θα προκύπτει με βάση τον κανόνα 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας από πελάτες και προσωπικό.

Αποστολή μηνύματος στον αριθμό 13032.

Δυνατότητα μετακίνησης για ψώνια από κατάστημα του λιανεμπορίου (πλην καταστημάτων τροφίμων και φαρμακείων) μόνο μια φορά ημερησίως.

Χρονικός περιορισμός για την πραγματοποίηση των παραπάνω αγορών. Συζητείται το ενδεχόμενο να είναι τρεις ώρες.

Σαρηγιάννης: Όχι πριν τις 12 Απριλίου

Από την πλευρά του, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης, εξέφρασε την άποψη ότι το λιανεμπόριο δεν θα πρέπει να ανοίξει πριν τις 12 του ερχόμενου μήνα.

«Να ανοίξει το λιανεμπόριο στις 12 του μήνα, όχι νωρίτερα, γιατί δεν θα είμαστε σε ικανή αποσυμπίεση μέχρι τότε. Στις 12 μπορούμε να ανοίξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας επίσης στο Mega.

Ερωτηθείς για τα σχολεία, ο ίδιος πρότεινε το άνοιγμα των λυκείων στις 5 Απριλίου με τεστ και την επαναλειτουργία δημοτικών και γυμνασίων μετά τις διακοπές του Πάσχα. Πάντως, η χθεσινή πρόταση της κυβέρνησης προς την επιτροπή αφορούσε άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων στις 5 Απριλίου, με τις αποφάσεις των επιστημόνων να αναμένονται στην επόμενη συνεδρίαση, εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Τα self-tests

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν χθες, τα ατομικά τεστ θα είναι υποχρεωτικά για τους εργαζομένους σε λιανεμπόριο, επιχειρήσεις, εστίαση, τουρισμό και δικαστήρια, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Η δωρεάν διάθεση των οικιακών ατομικών τεστ, για τη διενέργεια του self testing, θα ξεκινήσει από τα φαρμακεία αρχές Απριλίου και για διάστημα δύο μηνών, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο, προκειμένου να μη δημιουργηθούν ουρές στα φαρμακεία για την προμήθειά του, να δίνεται κατά προτεραιότητα στα άτομα έως 67 ετών.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τι προβλέπει το πλαίσιο

Σημειώνεται ότι κάθε πολίτης θα δικαιούται ένα δωρεάν τεστ ανά εβδομάδα.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα πρέπει να επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα με δεύτερο τεστ σε δημόσια δομή, ενώ η δήλωσή του θα γίνεται στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr.

Όπως είπε χθες ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, το μέτρο σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς είναι αυτό που θα επιτρέψει την ασφαλή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και το άνοιγμα της κοινωνίας, κάτι που θα εξεταστεί την επόμενη εβδομάδα από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων.