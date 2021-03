«Κληρώνει» για γυμνάσια, λύκεια

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για να επαναλειτουργήσει διά ζώσης η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το υπουργείο Παιδείας αναμένει τη σχετική εισήγηση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, που αναμένεται να συνεδριάσει αύριο. Ωστόσο, από το υπουργείο αναφέρεται ότι η διαδικασία των self tests για να ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια την προσεχή Δευτέρα 5 Απριλίου απαιτεί πολλά και γρήγορα βήματα. Από την άλλη, πρόταση του υπουργείου είναι να εμβολιαστούν οι εκπαιδευτικοί κατά προτεραιότητα. Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να κάνουν σχετική δήλωση χθες. Πάντως, για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εξασφαλίσθηκαν εμβόλια για 8.100 εκπαιδευτικούς και 6.400 μαθητές. Από αυτούς, δήλωσαν ότι θέλουν να εμβολιαστούν 4.400 εκπαιδευτικοί και περίπου 1.200 μαθητές – ποσοστά χαμηλά.

Ειδικότερα, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επανέλαβε χθες την πρόταση όλοι οι μαθητές να κάνουν self test κάθε Δευτέρα, ώστε εάν είναι αρνητικό να πηγαίνουν στο σχολείο. Στην περίπτωση θετικού τεστ, θα μπορούν να κάνουν άμεσα μοριακό. Ωστόσο, για να ξεκινήσουν τα γυμνάσια και λύκεια τη Δευτέρα 5/4, πρέπει να φθάσουν τα self tests στα φαρμακεία πολύ νωρίτερα και κατόπιν να οργανωθεί η διαδικασία παραλαβής τους από τους μαθητές (με τον ΑΜΚΑ από το φαρμακείο). «Δικαιούται κάθε παιδί, όπως και κάθε ενήλικος, τέσσερα τεστ τον μήνα. Κάθε Δευτέρα μαθητές και εκπαιδευτικοί θα κάνουν το self test», τόνισε (Mega) χθες η αρμόδια υπουργός. Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση εργάζονται περίπου 63.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί και φοιτούν 550.000 μαθητές.

Παράλληλα, το υπουργείο ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα εμβολιασμοί εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων με αδιάθετες δόσεις εμβολίων. Για το θέμα εστάλη στα σχολεία εγκύκλιος με τις διαδικασίες. Ενδεικτικά, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εμβολιαστούν θα συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα καταγράφουν την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν και τη συναίνεσή τους ως προς την παροχή των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων. Ο κατάλογος των εκπαιδευτικών θα είναι κοινός για τις δύο βαθμίδες και η ταξινόμηση θα γίνεται με βάση την ηλικία κατά φθίνουσα σειρά. Οι εμβολιασμοί θα γίνονται μετά τις 3 μ.μ.

Διαμαρτυρία ΔΟΕ

Πάντως, η ΔΟΕ διαμαρτυρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αιφνιδιάστηκαν. Σε χθεσινή ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «έφτασε πριν από λίγο στα e-mail των συναδέλφων ενημέρωση με την οποία καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να στείλουν αυθημερόν (σήμερα Δευτέρα 29/3) υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη στο e-mail του σχολείου τους (ακόμη και μέχρι τις 13.30!)». Ετσι, η ΔΟΕ ζητάει να δοθεί περιθώριο τουλάχιστον 2-3 ημερών για να κατατεθούν οι υπεύθυνες δηλώσεις των εκπαιδευτικών αλλά και να ανακοινωθεί σε ποιας εταιρείας αδιάθετα εμβόλια αναφέρεται η εγκύκλιος.