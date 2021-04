Δοκιμαστικό άνοιγμα, αγωνία για τις ΜΕΘ

Ανοιγμα του λιανεμπορίου από την προσεχή Δευτέρα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως παραγγελίας των προϊόντων και παραλαβής τους εκτός καταστήματος (click away) ή με ραντεβού για την επίσκεψη στο κατάστημα (click in shop), και διαδημοτικές μετακινήσεις μόνο τα Σαββατοκύριακα, είναι οι αλλαγές στο νέο μείγμα μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση σε μία προσπάθεια αφενός να στηριχθεί η οικονομία, αφετέρου να δοθούν μικρές ανάσες «ελευθερίας» στους πολίτες. Οπως ανακοίνωσαν χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς και ο υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας, από τη Δευτέρα 5 Απριλίου θα ανοίξουν ξανά τα εμπορικά καταστήματα –πλην των εμπορικών κέντρων– με τη μέθοδο του click away και του click in shop, και τα οποία θα μπορούν να επισκέπτονται οι πολίτες στέλνοντας ειδικό κωδικό άπαξ με χρονικό περιορισμό τριών ωρών. Στο κάθε κατάστημα θα επιτρέπεται η παρουσία ενός πελάτη ανά 25 τ.μ. με μέγιστο όριο τους 20 πελάτες. Επιπλέον, πιλοτικά από μεθαύριο Σάββατο επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις με όχημα, με τη χρήση του κωδικού 6 και μόνο για άσκηση σε υπαίθριο χώρο και έως τρία άτομα ή μία οικογένεια. Ο κ. Χαρδαλιάς προειδοποίησε ωστόσο ότι εάν παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού, η δυνατότητα μετακινήσεων από δήμο σε δήμο θα αρθεί.

Ενδεχόμενη επαναλειτουργία των σχολείων θα αξιολογηθεί την ερχόμενη εβδομάδα με προοπτική να «ανοίξουν» ορισμένες τάξεις από τις 12 Απριλίου και με τη χρήση των τεστ. Την ερχόμενη εβδομάδα θα επαναξιολογηθεί και το θέμα της λειτουργίας των εμπορικών κέντρων. Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, ο στόχος αυτού του νέου μείγματος μέτρων είναι να δοθούν μικρές ανάσες ελευθερίας στους πολίτες που να οδηγήσουν σε καλύτερη εφαρμογή των μέτρων.

Των ανακοινώσεων αυτών είχε προηγηθεί πολύωρη τηλεδιάσκεψη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που εξέτασε τις δυνατότητες απελευθέρωσης ορισμένων δραστηριοτήτων. Κατά πληροφορίες, για το θέμα του λιανεμπορίου δεν παρατηρήθηκε δυσκολία στο να συμφωνήσουν στην επανεκκίνησή του τα μέλη της επιτροπής. Αλλωστε, το συγκεκριμένο ζήτημα ετέθη με γνώμονα την επιτακτική ανάγκη στήριξης της οικονομίας. Αντίθετα έντονος προβληματισμός υπήρξε για τις διαδημοτικές μετακινήσεις των πολιτών, καθώς εκφράστηκε ο φόβος κακής χρήσης αυτής της δυνατότητας. Σε συνδυασμό δε με το άνοιγμα του λιανεμπορίου, οι ειδικοί φοβούνται ότι θα υπάρξουν φαινόμενα συνωστισμού σε συγκεκριμένους εμπορικούς δρόμους στις πόλεις. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, οι ειδικοί δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένη εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά κατέγραψαν τους όρους που θα μπορούσαν ίσως να επιτραπούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις, με την απόφαση να λαμβάνεται από την κυβέρνηση. Αρνητικοί σε αυτή την τηλεδιάσκεψη ήταν οι ειδικοί για τη λειτουργία των σχολείων που ωστόσο θα μπορούν να λάβουν σχετική απόφαση μόνον εφόσον αφορά ορισμένες τάξεις και συγκεκριμένα τη Γ΄ Λυκείου.

Οι προβληματισμοί των επιστημόνων εδράζονται στο βαρύ επιδημιολογικό φορτίο της χώρας. Χθες ανακοινώθηκαν 3.616 νέα κρούσματα SARS-CoV-2, με τον δείκτη θετικότητας να είναι σταθερά πάνω από 6%, και τον δείκτη μεταδοτικότητας (Rt) ανά την επικράτεια να είναι πολύ κοντά στο 1 (0,98). Στην Αττική εντοπίστηκαν 1.704 νέα κρούσματα, με το ιικό φορτίο να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα στη Δυτική Αττική και στα δυτικά προάστια της Αθήνας. Ανησυχητική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφηκαν 499 νέα κρούσματα. Στην Αχαΐα εντοπίστηκαν 121 κρούσματα και στην Κοζάνη 84. Χθες δηλώθηκαν και 76 θάνατοι ασθενών. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι χθες ήταν 739, ενώ αύξηση καταγράφηκε στις νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας (479).

Ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε νέες παρεμβάσεις στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου για να δώσουν με καλύτερους όρους τη μάχη με την πανδημία. Οπως ανέφερε, το Θριάσιο μετατρέπεται σε νοσοκομεία αποκλειστικά για COVID. Από τις 7 Απριλίου θα διαθέτει 130 απλές κλίνες –θα αυξηθούν σταδιακά σε 180– και 33 ΜΕΘ για τους ασθενείς με κορωνοϊό. Επίσης, με την αξιοποίηση καρδιολογικών μονάδων, μονάδων αρνητικής πίεσης και χειρουργικών αιθουσών, θα προστεθούν τις επόμενες ημέρες 51 νέες κλίνες εντατικής στα νοσοκομεία Γεννηματάς, Ευαγγελισμός, Λαϊκό, Ιπποκράτειο, Ελπίς, Αττικόν και Κωνσταντοπούλειο.