Σ. Τσιόδρας: «Μία στις 100.000 η πιθανότητα θρόμβωσης»

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το τρίτο κύμα της πανδημίας στη χώρα, με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων να είναι υψηλός, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να είναι περισσότερες από 500 για άλλη μία ημέρα και τον αριθμό των θανάτων να παρουσιάζει αύξηση.

Χθες ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 4.309 νέα κρούσματα COVID-19 στη χώρα μας και διενεργήθηκαν περίπου 75.200 τεστ. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με τη νόσο είναι 79, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έως και χθες είχαν καταγραφεί 8.532 θύματα του SARS-CoV-2. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 751 και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό ήταν 526 (ο μέσος όρος εισαγωγών του τελευταίου επταημέρου έχει αυξηθεί σε 511, έναντι 431 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα).

Από τα νέα κρούσματα, τα 1.883 εντοπίστηκαν στην Αττική, 622 στη Θεσσαλονίκη, 135 στην Αχαΐα, 108 στη Λάρισα και 98 στην Κοζάνη.

Τα νεότερα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων σε αστικά λύματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για την εξέλιξη της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων, με βάση τις αναλύσεις την προηγούμενη εβδομάδα το ιικό φορτίο αυξήθηκε κατά 56% στη Θεσσαλονίκη, κατά 88% στην Ξάνθη και κατά 112% στον Βόλο. Στον αντίποδα, πτωτικές τάσεις καταγράφονται στην Κρήτη (μείωση κατά 94% στο Ηράκλειο, κατά 93% στο Ρέθυμνο, 87% στα Χανιά και 82% στον Aγιο Νικόλαο), ενώ σταθερή είναι η εικόνα στην Αττική και στην Πάτρα.

Εν τω μεταξύ, την επιτακτική ανάγκη περιορισμού του δείκτη μεταδοτικότητας του ιού κατέδειξαν και τα δεδομένα που παρέθεσε χθες ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Σωτήρης Τσιόδρας, σε διαδικτυακή ομιλία του που διοργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών. Σύμφωνα με τον καθηγητή, ο δείκτης μεταδοτικότητας (Rt) αυτή τη στιγμή στην επικράτεια είναι στο 0,97 και στη Θεσσαλονίκη είναι στο 1,08. Εάν το Rt της επικράτειας αυξηθεί στο 1,1, εκτιμάται ότι τον Μάιο ο αριθμός των ασθενών που θα χρειάζονται κλίνη Εντατικής θα αγγίζει τους 1.000.

Ο καθηγητής έκανε ειδική αναφορά και στον θόρυβο που υπάρχει το τελευταίο διάστημα γύρω από το εμβόλιο της AstraZeneca και τον κίνδυνο θρομβώσεων. Οπως είπε, «η COVID-19 είναι μια νόσος που κάνει θρομβώσεις σε έως και το 69% των σοβαρών περιστατικών. Αντίστοιχα, η πιθανότητα θρόμβωσης με το εμβόλιο, στο χειρότερο σενάριο, είναι μία στις 100.000». Ο κ. Τσιόδρας έκανε λόγο για «τεράστιο συγκριτικό όφελος του εμβολιασμού σε σχέση με την πιθανότητα της ανεπιθύμητης ενέργειας» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να ερευνούμε μεθοδικά, ειδικά όταν πρόκειται για ένα νέο εμβόλιο, δεν πρέπει όμως να τα αδικούμε στις συγκρίσεις που κάνουμε».

Eκκληση ΠΦΣ για self tests

Εκκληση προς τους πολίτες –πλην των εκπαιδευτικών και των μαθητών λυκείου– να μην απευθύνονται στα φαρμακεία για την προμήθεια των self tests απευθύνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του συλλόγου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργείων, η διάθεση θα αφορά μόνο μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς και θα γίνεται με την επίδειξη του ΑΜΚΑ. Ολοι οι άλλοι ΑΜΚΑ θα είναι «κλειστοί», δηλαδή οι κάτοχοί τους δεν δικαιούνται –σε αυτή τη φάση– δωρεάν self tests και επομένως οι υπόλοιποι πολίτες δεν θα πρέπει να προσέρχονται στα φαρμακεία για την προμήθειά τους. Επιπλέον, ο σύλλογος ζητεί από τους δικαιούχους (μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς) να μην απευθύνονται στα εφημερεύοντα φαρμακεία, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας τους, προγραμματίζοντας την προμήθεια των self tests σε ώρες που είναι όλα τα φαρμακεία ανοιχτά.