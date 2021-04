Κορωνοϊός: Το σχέδιο για μαθήματα και εξετάσεις στα σχολεία

Αποστολή οδηγιών για τα κεφάλαια… SOS στο λύκειο, επιστροφή δημοτικών και γυμνασίων στα σχολεία στα μέσα Μαΐου, παράταση των μαθημάτων τον Ιούνιο, Πανελλαδικές Εξετάσεις στα μέσα Ιουνίου, οργάνωση μεγάλης ποιοτικής έρευνας για την τηλεκπαίδευση. Πρόκειται για τα βήματα που έχουν «κλειδώσει» για το τρέχον σχολικό έτος, το οποίο εξαρτάται από τα κύματα της πανδημίας. Την ίδια στιγμή, ενισχύεται το σενάριο να μην οργανωθούν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ εξετάζεται η έναρξη του επομένου σχολικού έτους να μετατεθεί κατά μία εβδομάδα νωρίτερα, όπως και πέρυσι.

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) θα στείλει στα λύκεια οδηγίες για τα κεφάλαια στα οποία θα πρέπει να δοθεί βάρος ανά μάθημα. Ηδη, με βάση τις δηλώσεις των καθηγητών, σε πάνω από το 80% των λυκείων και των γυμνασίων η κάλυψη της διδακτέας ύλης βρίσκεται εντός του χρονοδιαγράμματος της σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα από το ΙΕΠ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα διενεργηθεί έρευνα σε 3.000 μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για τις επιπτώσεις της τρέχουσας πρωτόγνωρης συνθήκης της πανδημίας στην εκπαίδευση. Το ερώτημα, βέβαια, είναι πόσοι μαθητές λυκείου θα επιστρέψουν στα σχολεία για τα μαθήματα. Είναι ετήσια πρακτική, άλλωστε, οι τελειόφοιτοι να απουσιάζουν από το σχολείο τις τελευταίες εβδομάδες του σχολικού έτους, διανύοντας την τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις μελετώντας στο σπίτι.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, όπως έχει εξαγγελθεί, θα οργανωθούν στα μέσα Ιουνίου και οι σφιχτές ημερομηνίες των εξετάσεων, σε συνδυασμό με τις ημέρες που θα δοθούν στα διά ζώσης μαθήματα, ενισχύουν το σενάρια να μη γίνουν οι προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια και στα λύκεια. Αρα η αξιοποίηση της τράπεζας θεμάτων για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου θα μετατεθεί για το 2022.

Χαρακτηριστικό είναι ότι χθες η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανέφερε (ΑΝΤ1) ότι οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων θα επιστρέψουν στα θρανία τους μετά τις διακοπές του Πάσχα, δηλαδή τη Δευτέρα 10 Μαΐου. Καθώς έχει εξαγγελθεί παράταση του διδακτικού έτους, αναμένεται τα μαθήματα στην πρωτοβάθμια να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιουνίου και στα γυμνάσια το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Πριν κλείσει το σχολικό έτος, θα γίνει εκ νέου αξιολόγηση της τηλεκπαίδευσης, ώστε με το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο για γίνουν επαναλήψεις εάν κριθεί απαραίτητο.

Προσωρινός ΑΜΚΑ για μαθητές

Με προσωρινό ΑΜΚΑ θα μπορούν να λάβουν τα self tests μαθητές από χώρες του εξωτερικού, παιδιά υπαλλήλων πρεσβειών κ.ά. Αυτό ανέφερε στην «Κ» υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, καθώς υπάρχουν διαμαρτυρίες από ιδιωτικά σχολεία ότι η απόφαση για τη διενέργεια των self tests ενόψει της επαναλειτουργίας των λυκείων από Δευτέρα δεν συμπεριλαμβάνει κατηγορίες μαθητών και εργαζομένων σε αυτά. Την ίδια στιγμή, η ομοσπονδία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ΟΙΕΛΕ ανέφερε ότι υπάρχουν ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που είναι αποκλεισμένοι από τα self tests, καθώς δεν έχουν περαστεί τα ΑΜΚΑ τους στο myschool. Ετσι, η ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει απεργία σε όσα ιδιωτικά λύκεια δεν καταχωρίσουν τα ΑΜΚΑ. Από την πλευρά της, η ΟΛΜΕ ζητάει οργάνωση επαναλαμβανόμενων τεστ, τουλάχιστον ανά εβδομάδα σε όλα τα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΥ, και κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των εκπαιδευτικών και όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.