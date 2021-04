Live: Η ενημέρωση για την εξέλιξη της Covid-19 στην Ελλάδα

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε ότι από Δευτέρα λειτουργούν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, το λιανικό με νέο πλαφόν:

Για επιφάνειες έως 500 τ.μ. ένα άτομο ανά 25 τ.μ.,

για επιφάνειες άνω των 500 τ.μ., κάθε 100 τ.μ. πλέον των 500 τ.μ., επιτρέπεται ένας πελάτης επιπρόσθετα.

Ανακοίνωσε επίσης την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου με click away και click in shop για την Αχαΐα και μόνον με click away στη Θεσσαλονίκη. Στην Κοζάνη παραμένει η αναστολή της λειτουργίας του λιανεμπορίου.

Ερωτηθείσα σχετικά, η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε ότι «τα ραντεβού στο λιανεμπόριο μας βοηθούν στην ισοκατανομή των πελατών για να μην υπάρχει συνωστισμός». Πρόσθεσε δε ότι σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα πολυκαταστήματα.

«Απέχουμε 3 εβδομάδες από το Πάσχα, άρα ας κάνουμε λίγη υπομονή», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Αυξημένο το επιδημιολογικό φορτίο

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, τόνισε ότι το επιδημιολογικό φορτίο στην επικράτεια είναι εξαιρετικά αυξημένο και κυρίως οφείλεται στην ενδοοικογενειακή μετάδοση.

«Αν ο ιός τρυπώσει μέσα στο σπίτι, είναι πολύ πιθανό να κολλήσουν όλοι», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «με τη μεγάλη διασπορά του ιού όλοι πρέπει να προσέχουμε διπλά».

Ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος των κρουσμάτων είναι στα 3.000, ενώ το ποσοστό της θετικότητας κινείται πάνω από το 6%.

Η κ. Παπαευαγγέλου σημείωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα είναι «βέβαιο ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα λόγω των self-tests», υπογραμμίζοντας ότι παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε νησιωτικές περιοχές.

«Η πίεση στις ΜΕΘ συνεχίζεται», είπε, αναφέροντας ότι έχουμε 85% κάλυψη στις ΜΕΘ covid. Πρόσθεσε δε ότι μόνο χθες Πέμπτη είχαμε εισαγωγή 31 ατόμων σε ΜΕΘ.

Επισήμανε δε ότι παρατήθηκε αύξηση κρουσμάτων στις ηλικίες από 15 έως 19 ετών, στα παιδιά του λυκείου δηλαδή, σημειώνοντας ότι είναι «κοινό μυστικό ότι τα παιδιά μας βρίσκονται με τους φίλους τους». Γνωστοποίησε επίσης ότι τα παιδιά αυτών των ηλικιών φοράνε σε συντριπτικό ποσοστό τη μάσκα εντός του σχολείου, αλλά λιγότερο συχνά στις κοινωνικές επαφές εκτός σχολείου.

«Προχωράμε με μικρά και σταθερά βήματα», είπε και συμπλήρωσε: «Η σωστή και καθολική χρήση της μάσκας είναι καθοριστικού χαρακτήρα».

Κρούσματα

Τα νέα κρούσματα κορωνοϊού ανέρχονται σε 2.747, όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Το τελευταίο 24ωρο κατεγράφησαν 78 θάνατοι, ενώ διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 790 ασθενείς με COVID-19.

Διενεργήθηκαν 57.370 τεστ (18.390 PCR και 38.980 rapid), ενώ η θετικότητα ανήλθε σε 4,79%.

Εμβόλιο AstraZeneca

Να χορηγείται το εμβόλιο της AstraZeneca σε άτομα άνω των 30 ετών αποφάσισε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει:

«Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών παρακολουθεί προσεκτικά τα τρέχοντα δεδομένα (ανακοινώσεις διεθνών οργανισμών και ρυθμιστικών αρχών, επιστημονικές δημοσιεύσεις) σχετικά με τα θρομβοεμβολικά επεισόδια που έχουν εμφανιστεί σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca (ΑZ).