Εμβόλιο AstraZeneca: Για τους άνω των 30 ετών στην Ελλάδα

Τη συνέχιση του εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca στα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω συστήνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, τονίζοντας ότι «ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και θανάτου από την COVID-19 είναι συντριπτικά μεγαλύτερος από τον κίνδυνο ενδεχόμενης εκδήλωσης θρόμβωσης με θρομβοπενία έπειτα από εμβολιασμό, ιδιαίτερα σε ηλικίες μεγαλύτερες των 30 ετών». Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή, η οποία στη χθεσινή της συνεδρίαση αξιολόγησε τα νεότερα δεδομένα, αν και η πλειονότητα των ατόμων που έχουν αναφερθεί διεθνώς μέχρι τώρα με αυτές τις εκδηλώσεις αφορά γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 60 ετών και τα συμπτώματα εμφανίζονται σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, «υπάρχει προς το παρόν σημαντική αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις της συχνότητας αυτού του πολύ σπάνιου ανεπιθύμητου συμβάντος στις διάφορες ηλικιακές ομάδες».

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, η συχνότητα των εκδηλώσεων θρόμβωσης με θρομβοπενία εκτιμάται σε 1 προς 150.000 δόσεις του εμβολίου και η συχνότητα θανάτων σε 1,5 προς 1.000.000 δόσεις. Αντίθετα, με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, η συχνότητα θανάτου στη χώρα μας από την COVID-19 είναι 23 έως 35 ανά 1.000.000 πληθυσμού σε άτομα 30 έως 39 ετών, 46 έως 94 ανά 1.000.000 πληθυσμού σε άτομα 40 έως 49 ετών και ανεβαίνει όσο αυξάνεται η ηλικία (915 θάνατοι ανά 1.000.000 κατοίκους στα άτομα ηλικίας 65 έως 69 ετών). Στη χώρα μας έως και προχθές είχαν χορηγηθεί 378.997 δόσεις εμβολίου της AstraZeneca και έχει αναφερθεί στον ΕΟΦ μία περίπτωση θρόμβωσης μεγάλων αγγείων και θρομβοπενίας έπειτα από εμβολιασμό.

Η Επιτροπή τονίζει οι πολίτες που εμβολιάζονται θα πρέπει να αναζητήσουν άμεσα ιατρική συμβουλή στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που εμφανίσουν λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους τα εξής συμπτώματα: δύσπνοια, θωρακικό άλγος, αιφνίδιο οίδημα στα κάτω άκρα, νευρολογικές εκδηλώσεις (επίμονη και έντονη κεφαλαλγία διάρκειας μεγαλύτερης των 4 ημερών, θάμβος όρασης), επίμονο κοιλιακό άλγος και δερματικές εκχυμώσεις (μελανιές) ή εντοπισμένες πετέχειες (στικτές ερυθρές κηλίδες) εκτός από το σημείο χορήγησης του εμβολίου.

Εν τω μεταξύ, την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Αχαΐα με τη μέθοδο του click away και του click in shop και στη Θεσσαλονίκη μόνο με click away από την προσεχή Δευτέρα αποφάσισε χθες η κυβέρνηση που έλαβε το πράσινο φως από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Αντίθετα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, σε αναστολή παραμένει το λιανεμπόριο στην Κοζάνη. Επίσης, από τη Δευτέρα αίρεται το πλαφόν των 20 πελατών εντός των καταστημάτων (σε καταστήματα έως 500 τ.μ. θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 π.μ. και σε καταστήματα άνω των 500 τ.μ. για κάθε 100 τ.μ. άνω των 500 θα επιτρέπεται ένας επιπλέον πελάτης). Τέλος, ανοίγουν ξανά και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ. Χθες ανακοινώθηκαν 2.747 νέα κρούσματα της COVID-19, εκ των οποίων 1.248 στην Αττική, 379 στη Θεσσαλονίκη, 111 στην Αχαΐα, 77 στη Λάρισα και 62 στην Κοζάνη. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 78. Ο αριθμός των διασωληνωμένων αυξήθηκε στους 790, ενώ σταθερά πολύ υψηλός είναι ο αριθμός των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία (559 προχθές).

«Η ματιά μας είναι στραμμένη στη Βόρεια Ελλάδα», τόνισε χθες η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ Βάνα Παπαευαγγέλου, η οποία επεσήμανε ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπήρξε μεγάλη αύξηση της πίεσης στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα με την κ. Παπαευαγγέλου και τον επίκουρο καθηγητή Επιδημιολογίας Γκίκα Μαγιορκίνη, το επιδημικό φορτίο παραμένει επιβαρυμένο σε όλη τη χώρα και η μετάδοση του ιού συνεχίζεται κυρίως ενδοοικογενειακά.