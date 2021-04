Οδηγός για τα self-tests

Με την προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού θα μπαίνουν στις σχολικές αίθουσες από τη Δευτέρα οι μαθητές λυκείου και οι εκπαιδευτικοί. Η συντριπτική πλειονότητα των φαρμακείων έχει προμηθευτεί και διαθέτει τα τεστ στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι από Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το δεύτερο τεστ που δικαιούνται.



– Πόσα self tests έχει παραλάβει η χώρα μας;

– Εως χθες είχαν φτάσει στη χώρα μας 1.950.000 οικιακά αυτοδιαγνωστικά τεστ (σε πολυσυσκευασίες των 25), εκ των οποίων 1.600.000 είχαν διανεμηθεί σε περίπου 100 φαρμακαποθήκες προκειμένου να τροφοδοτηθούν τα ιδιωτικά φαρμακεία, ενώ 350.000 βρίσκονται στις δύο κεντρικές αποθήκες σε Αττική και Θεσσαλονίκη.



– Πόσα self tests έχουν διανεμηθεί στα φαρμακεία της χώρας;

– Καθένα από τα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας έλαβε τουλάχιστον 75 self tests, ενώ αρκετά από αυτά χρειάστηκε να προμηθευτούν και επιπλέον τεστ για να καλύψουν τη ζήτηση. Κάθε φαρμακείο όταν παραλαμβάνει τα τεστ οφείλει να το δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα. Με βάση το πόσα θα διατεθούν στους δικαιούχους, το σύστημα αναγνωρίζει πότε μειώνεται το απόθεμα του φαρμακείου σε 20 τεστ και ξεκινάει η διαδικασία της ανατροφοδότησής του.



– Εχουν λάβει όλα τα φαρμακεία self tests;

– Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολο Βαλτά, τεστ έχει λάβει η συντριπτική πλειονότητα των ενεργών φαρμακείων της χώρας. Σημειώνεται ότι στη χώρα υπάρχουν 11.800 φαρμακεία, εκ των οποίων ωστόσο περίπου 700 είναι ανενεργά σε αυτή τη φάση (π.χ. λειτουργούν συγκεκριμένους μήνες του έτους). Επιπλέον, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις φαρμακείων που δεν έλαβαν τεστ είτε για λόγους άρνησης είτε για τεχνικούς λόγους.

– Πώς γίνεται η παραλαβή των self tests από τους πολίτες;

– Ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να επιδείξει τον ΑΜΚΑ του και την αστυνομική του ταυτότητα. Ο φαρμακοποιός καταχωρίζει τον ΑΜΚΑ στην ειδική πλατφόρμα ώστε να ταυτοποιηθεί εάν ο πολίτης δικαιούται να λάβει το τεστ, δηλαδή είναι στις ομάδες για τις οποίες έχει «ανοίξει» το σύστημα για τη δωρεάν διάθεσή του, και δεν το έχει ήδη παραλάβει από άλλο φαρμακείο. Ο πολίτης μαζί με τα σύνεργα του τεστ (μπατονέτα για τη λήψη ρινικού επιχρίσματος, δοκιμαστικός σωλήνας με ενσωματωμένο το υγρό αντιδραστήριο, ειδικό πώμα για τον σωλήνα που λειτουργεί ως σταγονόμετρο και πλακέτα διεξαγωγής του self test), παραλαμβάνει και αναλυτικές οδηγίες για τη διενέργειά του με εικονίδια.

– Πότε πρέπει να γίνεται το τεστ;

– Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει υποχρεωτικά να επιδεικνύουν στο σχολείο τη βεβαίωση του αρνητικού τεστ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Η σύσταση είναι να γίνεται το τεστ ή το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Εν συνεχεία, το αποτέλεσμα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr (η σχετική υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί αύριο), απ’ όπου εκδίδεται και η σχετική βεβαίωση σε περίπτωση που αυτό είναι αρνητικό. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, θα μπορούν γονείς και εκπαιδευτικοί να γράφουν χειρόγραφη δήλωση με τα ίδια στοιχεία της σχολικής κάρτας. Εάν είναι θετικό το τεστ, θα εκδίδεται βεβαίωση για τη διενέργεια επαναληπτικού από επαγγελματία υγείας σε δημόσια ή ιδιωτική δομή.



– Τι γίνεται αν το self test είναι θετικό;

– Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα δηλώνουν το θετικό αποτέλεσμα στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr, και θα μπορούν να μεταβούν σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο.



– Πώς θα προμηθεύονται τα τεστ ενήλικοι μαθητές εσπερινών λυκείων;

– Στα εσπερινά λύκεια όλης της επικράτειας προβλέφθηκε για το πρώτο τεστ η απευθείας διανομή τους στα σχολεία.



– Πώς θα προμηθεύονται το τεστ μαθητές πρόσφυγες, μαθητές εργαζομένων σε πρεσβείες;

– Για τους πρόσφυγες με την επίδειξη του αριθμού υγειονομικής ασφάλισης και περίθαλψης και για ξένους με προσωρινό ΑΜΚΑ.



– Τι ισχύει για το διοικητικό προσωπικό και τους εργαζομένους σε κυλικεία;

– Οφείλουν και εκείνοι να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία ελέγχου, όπως οι εκπαιδευτικοί.



– Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί/μαθητές θα πρέπει να κάνουν τεστ;

– Ναι.



– Οι μαθητές που θα βγουν θετικοί, θα κάνουν τηλεκπαίδευση;

– Δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.



– Οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή συνοικούν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οφείλουν να πηγαίνουν στο σχολείο με φυσική παρουσία;

– Εχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα, εφόσον το επιθυμούν.



– Τι θα συμβεί στην περίπτωση που γίνει λάθος και το τεστ καταστραφεί;

– Γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προμηθευτούν νέο τεστ με δικά τους έξοδα.