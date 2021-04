Rapid test: Πού θα βρίσκονται κλιμάκια του ΕΟΔΥ την Παρασκευή 16 Απριλίου

Δωρεάν μαζικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους θα πραγματοποιούν κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας την Παρασκευή 16 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία (10:00-15:00):

1. Δ. Πεντέλης, Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Μελίσσια, οδός 17ης Νοεμβρίου

2. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

3. Δ. Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηράκι

4. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ)

5. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι

6. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας)

7. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος

8. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο)

9. Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, Ίλιον

10. Νότια Πύλη ΔΕΘ (09:00 -19:00)

11. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο

12. Drive through στο δήμο Πυλαίας, Ηπείρου 19 , Πανόραμα

13. Δ. Παύλου Μελά , στο στρατόπεδο έναντι του δημαρχείου

14. Δ. Ευόσμου-Κορδελιού, στο ανοιχτό αμφιθέατρο πάνω στην Εθνικής Αμύνης

15. Δ. Ωραιοκάστρου, στο χωριό Γαλήνη μπροστά στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού

16. Κοινότητα Γαλατά, Αιτωλοακαρνανία

17. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

18. Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

19. Μπατσί, Άνδρος

20. Πλατεία Νέας Κίου, Αργολίδα

21. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

22. Κ.Υ. Τρίπολης

23. Κοινότητα Παναγιάς, Αρκαδία

24. Στεμνίτσα, Αρκαδία

25. Κοινότητα Ελληνικού, Αρκαδία

26. Δημαρχείο Άρτας

27. Δημαρχείο Αγνάντων, Άρτα

28. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα

29. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

30. Πλατεία 25ης Μαρτίου (αρχαίο ωδείο), Πάτρα

31. Ασωπία, Βοιωτία

32. Πλατεία Ορχομενού, Βοιωτία

33. Διόνυσος, Βοιωτία

34. Πλατεία Ελευθερίας, Γρεβενά

35. Κοινότητα Μαυρόβατου, Δράμα

36. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας

37. Κεντρική Πλατεία Διδυμότειχου

38. Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια

39. Πάρκο Αβάντων, Εύβοια

40. ΟΑΕΔ Καρπενησίου

41. Λιμάνι Ζακύνθου

42. Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος

43. Κεντρική Πλατεία Πύργου

44. Δημαρχείο Λεχαινών

45. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

46. Άγιος Σύλλας, Ηράκλειο

47. Λιμένας Θάσου

48. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

49. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

50. Κρίνιδες, Καβάλα

51. Ελευθερες Παγγαίου, Καβάλα

52. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

53. Άγιος Φανούριος Ξηροκάμπου, Λέρος

54. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

55. Κεντρική Πλατεία Παλαμά

56. Κερασιά, Δ. Λίμνης Πλαστήρα, Καρδίτσα

57. Κρυονέρι, Δ. Λίμνης Πλαστήρα, Καρδίτσα

58. Νεοχώρι, Δ. Λίμνης Πλαστήρα, Καρδίτσα

59. Drive through στο Άργος Ορεστικό, Καστοριά

60. Drive through στη Λ. Κύκνων, Καστοριά

61. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

62. Κ.Υ. Λευκίμης, Κέρκυρα

63. Κοινότητα Ομαλών, Κεφαλονιά

64. Τερπυλλος, Κιλκίς

65. Ξυλόκαστρο Κορινθίας

66. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

67. Ζευγολατειό Κορινθίας

68. Κοινότητα Πυλίου, Κως

69. Πλατεία Κτελ, Κως

70. ΚΑΠΗ Σπάρτης

71. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

72. Πλατεία Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

73. Εμπορικό Κέντρο Fashion City Outlet Λάρισας

74. Αγιά, Λάρισα

75. Δαμάσι, Λάρισα

76. Μεσοχώρι, Λάρισα

77. Αμούρι, Λάρισα

78. Βλαχογιάννι, Λάρισα

79. Πραιτώρι, Λάρισα

80. Μαγούλα, Λάρισα

81. Κουτσόχερο, Λάρισα

82. Κοιλάδα, Λάρισα

83. Μάνδρα, Λάρισα

84. Αμυγδαλέα, λάρισα

85. Ραχούλα, Λάρισα

86. Ελευθεραί, Λάρισα

87. Νέα Ανατολή (Στόμιο), Λασίθι

88. ΚΑΠΗ Λευκάδας

89. Ιατρείο Τσιμανδρίων, Λήμνος

90. Ιατρείο Κοντιά, Λήμνος

91. Άνω Βόλος (7η ΤΟΜΥ Ιωλκού), Βόλος

92. Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου

93. Drive through στον Αλμυρό, Μαγνησία

94. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

95. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

96. Στάδιο Φ. Αμοιρίδης, Ξάνθη

97. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

98. Δημαρχείο Γιαννιτσών

99. Σκύδρα, Πέλλα

100. Drive through στην Ανδρομάχη, Πιερία

101. Πλατεία Ν. Κεραμίδι, Πιερία

102. Πλατεία Καταλώνια, Πιερία

103. Γ.Ν. Πρέβεζας

104. Κοινότητα Αδελέ, Ρέθυμνο

105. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

106. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

107. Γ.Ν. Σάμου

108. Πάρκο Σερρών

109. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος

110. Πλατεία Καλαμπάκας, Τρίκαλα

111. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα

112. Πλατεία Τρικάλων

113. Πλατεία Βουβής, Τρίκαλα

114. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία

115. Λαϊκή Αγορά Γαλανέικα Λαμίας

116. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

117. Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας, Φωκίδα

118. Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική

119. Κοινότητες Επανωχώρι-Ροδοβάνι-Καμπανός-Σούγια, Χανιά

120. Επισκοπή, Κολυμβάρι, Χανιά

121. Χρυσαυγή Κολυμβαρίου, Χανιά

122. Πλατεία Βουνακίου, Χίος