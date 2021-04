Πρεμιέρα για τα εμπορικά κέντρα με μέτρα και αποστάσεις

Τους πρώτους τους πελάτες έπειτα από αρκετούς μήνες υποδέχθηκαν τα καταστήματα στα εμπορικά κέντρα, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού.

Αν και ο καιρός ήταν βροχερός στην Αττική, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι μετέβησαν σε εμπορικά κέντρα για τα πρώτα τους ψώνια μετά την άρση των μέτρων. Στους κοινόχρηστους χώρους των malls γίνονται τακτικά απολυμάνσεις.

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ

Σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Θέμα 104,6», ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί μηδενικές παραβάσεις εντός των καταστημάτων, με τα μέτρα να τηρούνται ευλαβικά.

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ

Είπε επίσης ότι στα μεγάλα εμπορικά κέντρα υπάρχουν δύο ζώνες ασφαλείας: «Στους κοινόχρηστους χώρους υπάρχει ένας περιορισμός 1/10 και το οποίο ελέγχεται καθώς όλα είναι με ελεγχόμενη είσοδο. Υπάρχουν μέτρα που μπορούμε να ελέγξουμε, ελπίζουμε οι επιχειρήσεις να τα τηρήσουν. Το σημαντικό είναι να μην υπάρχει συνωστισμός σε κλειστούς χώρους και αυτό θα το πετύχουμε» σημείωσε.

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ

Click inside και click away

Χθες, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, ο κ. Σταμπουλίδης ανέφερε ότι για τα εμπορικά κέντρα ισχύουν τα ίδια μέτρα που ισχύουν και για τα υπόλοιπα καταστήματα του λιανεμπορίου.

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ

Σημειώνεται πως εντός των καταστημάτων θα επιτρέπεται ένας πελάτης για κάθε 25 τ.μ. και ένας πελάτης για κάθε 10 τ.μ. στους εξωτερικούς χώρους. Τα καταστηματα λειτουργούν με τις μεθόδους του click inside και click away. Απαγορεύεται η λειτουργία των υγειονομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων take away και delivery.

Υπενθυμίζεται πως για τη μετάβαση σε εμπορικό κατάστημα είναι υποχρεωτική η αποστολή SMS στο 13032 «Μετακίνηση σε εν λειτουργία εμπορικό κατάστημα με όριο τριών ωρών», ή με την συμπλήρωση του εντύπου-βεβαίωσης κίνησης ή με την συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης καθώς και το αποδεικτικό καθορισμού του ραντεβού από την επιχείρηση.

