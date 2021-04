Τα μέτρα για τη Μεγάλη Εβδομάδα – Τι ισχύει για εκκλησίες, μετακινήσεις, απαγόρευση κυκλοφορίας

Προσαρμογές στα περιοριστικά μέτρα τίθενται σε ισχύ από τη Μεγάλη Δευτέρα, ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Τα μέτρα εξειδικεύτηκαν την Παρασκευή από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.

Ως προς τις μετακινήσεις, τη Μεγάλη Εβδομάδα έως και την ημέρα του Πάσχα, ο περιορισμός της κυκλοφορίας ξεκινά στις 10 το βράδυ, ενώ από τη Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου ο περιορισμός αρχίζει στις 11 το βράδυ.

Διαβάστε επίσης: Εστίαση: Τραπεζάκια έξω με αποστάσεις και έως τις 11 μ.μ.

Εκκλησίες

Όσον αφορά τη λειτουργία των Εκκλησιών:

– Για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, θα συνεχίσει να ισχύει η μέχρι σήμερα αναλογία του ενός ατόμου ανά 25m2 με τα υγειονομικά μέτρα, που ήδη ισχύουν (επαρκής αερισμός των χώρων, τήρηση αποστάσεων και κανόνων υγιεινής, αντισηψία χεριών, υποχρεωτική χρήση μάσκας). Επίσης, στους εξωτερικούς χώρους των ναών η αναλογία αυτή διαμορφώνεται σε ένα άτομο ανά 10m2, και πάντα με την τήρηση των κανόνων υγιεινής.

– Για τους πιστούς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους, ενώ για τους ιερείς, νεωκόρους, ιεροψάλτες και το λοιπό προσωπικό, που θα βρίσκεται εντός του ναού, είναι υποχρεωτική η διενέργεια τεστ.

– Σχετικά με τις ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής σημειώνεται ότι α) η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει μόνο στον προαύλιο χώρο των ναών, χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών, ενώ β) το προσκύνημα του Επιταφίου θα γίνει εκτός του ναού, και πάντα με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων (όπως τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας και τους λοιπούς περιορισμούς.

Ακόμη, την Κυριακή του Πάσχα, υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών έως 9 άτομα, ενώ εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο 2 ευρύτερες οικογένειες έως 12 άτομα.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, συστήνεται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές.

Υπερτοπικές μετακινήσεις

Όσον αφορά τις υπερτοπικές μετακινήσεις, απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μέχρι τις 10 Μαΐου. Στην περίπτωση της Αττικής η μετακίνηση δεν επιτρέπεται εκτός των ορίων της Περιφέρειας και από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Η μετακίνηση μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις και μόνο:

– Μετακίνηση από και προς την εργασία, με τον τρόπο που προβλεπόταν. Σημειώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση της μετακίνησης για λόγους εργασίας προσδιορίζουν το χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου αλλά και στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη. Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ο λόγος της μετακίνησης (π.χ. προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία), ενώ ο συνολικός χρόνος της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

– Μετακίνηση για λόγους υγείας αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας, η οποία σε περίπτωση ελέγχου πρέπει να πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο της ίδιας της δομής.

– Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

– Μετάβαση σε κηδεία. Στην περίπτωση αυτή ο μετακινούμενος σε περίπτωση ελέγχου καλείται να επιδείξει -πέρα της σχετικής βεβαίωσης ή SMS με κωδικό 5- τα ακόλουθα δύο έγγραφα: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου και, β) άδεια ταφής.

– Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων. Σε αυτή την περίπτωση, ο μετακινούμενος γονέας υποχρεούται σε περίπτωση ελέγχου να επιδεικνύει α) αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, σε περίπτωση διαζυγίου ή β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σε περίπτωση διάστασης, καθώς και στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου.

Ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία. Δηλαδή, δεν μπορεί ο επαγγελματίας να χρησιμοποιήσει την ιδιότητά του για να μεταβεί στο χωριό ή εκτός περιφερειακής ενότητας και να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, επιδεικνύοντας το Ε1.

Επομένως, μέχρι τις 10 Μαΐου η μετακίνηση μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, λόγους υγείας, εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, μετάβαση σε κηδεία και μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων.

Ακόμη, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η μετακίνηση εκτός Περιφερειακής Ενότητας για τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων δεν επιτρέπεται από ιδιώτες με επίδειξη Ε9 για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι από τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργούν και οι χώροι εστίασης (εστιατόρια και καφετέριες), με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και με υποχρεωτικό self-test δύο φορές την εβδομάδα.

Η λειτουργία των ναών τη Μεγάλη Εβδομάδα

Στις 10 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου θα ακουστεί φέτος το Χριστός Ανέστη στις εκκλησίες της χώρας. Συγκεκριμένα, για το ζήτημα του ωραρίου των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και την απαγόρευση της κυκλοφορίας, αποφάσισε, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα εξής:

Τη χρονική μετάθεση των Ακολουθιών κατά μισή ώρα νωρίτερα, στις 6.30 μ.μ. από την Κυριακή των Βαΐων έως τη Μεγάλη Τετάρτη , τη Μεγάλη Πέμπτη στις 5.30 μ.μ. και τη Μεγάλη Παρασκευή στις 6 μ.μ. (Επιτάφιος).

έως τη , τη στις 5.30 μ.μ. και τη στις 6 μ.μ. (Επιτάφιος). Ως προς την Ακολουθία της Αναστάσεως , η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε την προσαρμογή της ώρας τελετής της Αναστάσεως στις 9 μ.μ. του Μεγάλου Σαββάτου. Δηλαδή, η Ακολουθία της Αναστάσεως θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ και όχι στις 12.00 όπως τελείται κανονικά, και εν συνεχεία η αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, περί τις 10 μ.μ.

, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε την προσαρμογή της ώρας τελετής της Αναστάσεως στις 9 μ.μ. του Μεγάλου Σαββάτου. Δηλαδή, η Ακολουθία της Αναστάσεως θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ και όχι στις 12.00 όπως τελείται κανονικά, και εν συνεχεία η αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, περί τις 10 μ.μ. Η τελετή της Αναστάσεως θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο των ιερών ναών, σύμφωνα με την παράδοση, και θα ακολουθήσει η αναστάσιμη Θεία Λειτουργία εντός του ιερού ναού.

⇒ Διαβάστε επίσης: Πώς θα κάνουμε Πάσχα – Όλα τα μέτρα για μετακινήσεις, εκκλησίες και ωράρια

Με εγκύκλιό της προς τις μητροπόλεις η Ιερά Σύνοδος θα συγκεκριμενοποιήσει τα μέτρα και το τυπικό που θα ακολουθηθεί. Ο τρόπος λειτουργίας των ναών τη Μεγάλη Εβδομάδα αποτελεί τη «χρυσή τομή» έπειτα από συζητήσεις Εκκλησίας – κυβέρνησης.

Ανοιχτά τα εμπορικά κέντρα

Υπενθυμίζεται πως τους πρώτους τους πελάτες έπειτα από αρκετούς μήνες υποδέχθηκαν το Σάββατο τα καταστήματα στα εμπορικά κέντρα, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού. Για τα εμπορικά κέντρα ισχύουν τα ίδια μέτρα που ισχύουν και για τα υπόλοιπα καταστήματα του λιανεμπορίου.

Σημειώνεται πως εντός των καταστημάτων θα επιτρέπεται ένας πελάτης για κάθε 25 τ.μ. και ένας πελάτης για κάθε 10 τ.μ. στους εξωτερικούς χώρους. Τα καταστηματα λειτουργούν με τις μεθόδους του click inside και click away. Απαγορεύεται η λειτουργία των υγειονομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων take away και delivery.

Διαβάστε ακόμη: Πάσχα: Με διπλή μάσκα οι πιστοί στις εκκλησίες – Όλες οι προβλέψεις

Υπενθυμίζεται πως για τη μετάβαση σε εμπορικό κατάστημα είναι υποχρεωτική η αποστολή SMS στο 13032 «Μετακίνηση σε εν λειτουργία εμπορικό κατάστημα με όριο τριών ωρών», ή με την συμπλήρωση του εντύπου-βεβαίωσης κίνησης ή με την συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης καθώς και το αποδεικτικό καθορισμού του ραντεβού από την επιχείρηση.

Διαβάστε ακόμη: Yποχρεωτικό self test στους εργαζόμενους στο Δημόσιο από 26 Απριλίου