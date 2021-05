Η νέα καμπάνια του ΕΟΤ με σύνθημα «All you want is Greece» (βίντεο)

Με κεντρικό σύνθημα «Αll you want is Greece – Ότι χρειάζεσαι είναι η Ελλάδα», ο ΕΟΤ παρουσίασε τη φετινή καμπάνια για τον τουρισμό, επισημαίνοντας πως βασικός στόχος είναι οι: «Άνθρωποι, οι αξίες και οι εμπειρίες».

«Φέτος ο ΕΟΤ υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα προβολής τα τελευταία 10 χρόνια, μια καμπάνια έξι μηνών», συνέχισε ο γ.γ. του ΕΟΤ. «Έχουμε αναλάβει και θα παρουσιάσουμε και άλλες πρωτοβουλίες», ανέφερε ο γ.γ. του Οργανισμού, Δημήτρης Φραγκάκης.

Ο ίδιος ανακοίνωσε πως το νέο portal του ελληνικού τουρισμού, visitgreece.gr, βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και θα παρουσιαστεί επίσημα τις επόμενες ημέρες, ενώ προλόγισε τα πέντε βίντεο της καμπάνιας του ΕΟΤ για την εφετινή τουριστική περίοδο.

Τα βίντεο της καμπάνιας: