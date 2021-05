Έξι νέοι επιστήμονες που ξεχώρισαν στον κλάδο τους

Εξι νέους επιστήμονες διέκρινε φέτος για τις επιδόσεις τους το Ιδρυμα Μποδοσάκη, το οποίο από το 1993, ανά δύο έτη, απονέμει βραβεία αριστείας σε Ελληνες και Ελληνίδες επιστήμονες έως 40 ετών που διαπρέπουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι βραβευθέντες δραστηριοποιούνται στις Βασικές Επιστήμες, στις Βιοεπιστήμες, στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες/Τεχνολογία και στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Στις Βιοϊατρικές Επιστήμες βραβεύονται ο Χρήστος Κυρατσούς και ο Θαλής Παπαγιαννακόπουλος. Ο κ. Κυρατσούς είναι αντιπρόεδρος Ερευνας Μολυσματικών Νόσων και Τεχνολογιών Ιικών Φορέων στη Regeneron Pharmaceuticals Inc., που έχει συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση ιογενών ασθενειών, όπως ο Εμπολα και ο SARS-CoV-2, με νέες θεραπείες. Μεταξύ αυτών, το πιο γνωστό θεραπευτικό σχήμα είναι το κοκτέιλ αντισωμάτων για τη θεραπεία των πρώτων σταδίων της μόλυνσης με SARS-CoV-2, το οποίο μάλιστα χορηγήθηκε και στον Ντ. Τραμπ. Ο κ. Παπαγιαννακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του New York University, βραβεύεται για το επιστημονικό έργο του στον τομέα της μηχανικής του γονιδιώματος του καρκίνου, το οποίο γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στη βιολογία του καρκίνου και στην ανοσολογία. Στα Μαθηματικά βραβεύεται ο Στέφανος Αρετάκης, που είναι επίκουρος καθηγητής στα Θεωρητικά Μαθηματικά στο University of Toronto. Διακρίθηκε για το έργο του στον κλάδο των Καθαρών Μαθηματικών και την επιρροή του στην περιοχή της Θεωρίας της Σχετικότητας. Σε μια σειρά πρωτοποριακών εργασιών, μάλιστα, απέδειξε μαθηματικά την ύπαρξη μιας νέας αστάθειας των λεγόμενων «ακραίων» μελανών οπών, η οποία ονομάστηκε «αστάθεια Αρετάκη», και πλέον αποτελεί αντικείμενο μελετών στη Φυσική. Στον ίδιο κλάδο βραβεύεται και ο Θεμιστοκλής Σαψής, αναπληρωτής καθηγητής Μηχανολογίας και Επιστήμης των Ωκεανών στο ΜΙΤ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ινστιτούτο για Δεδομένα, Συστήματα και Κοινωνία, Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Μηχανικής. Ο κ. Σαψής διακρίθηκε στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και στη μελέτη ποσοτικών χαρακτηριστικών αβεβαιότητας για μη γραμμικά δυναμικά συστήματα. Το έργο του επιτρέπει την κατανόηση φυσικών φαινομένων, όπως τα ακραία φαινόμενα στους ωκεανούς, τα οποία προσεγγίζει με μαθηματική μεθοδολογία – χρήσιμη στην ανάλυση και πρόβλεψη φαινομένων και στον σχεδιασμό μηχανικών συστημάτων.

Στις Κοινωνικές Επιστήμες το βραβείο απονέμεται στη Μυρτώ Καλουπτσίδη, επίκουρο καθηγήτρια στο Harvard University, στο Τμήμα Οικονομικών, για την καινοτόμο έρευνά της στην εφαρμοσμένη μικροοικονομία και τη μελέτη της στη διασταύρωση βιομηχανικής οργάνωσης και διεθνούς εμπορίου.

Στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες το βραβείο απονέμεται στον Αντώνιο Παπαβασιλείου, αναπληρωτή καθηγητή στο Université Catholique de Louvain (UCLouvain), κάτοχο της έδρας ENGIE και μέλος του Κέντρου Επιχειρησιακής Ερευνας και Οικονομετρίας (CORE) του Louvain Institute of Data Analysis and Modeling στο UCLouvain, για τη συνεισφορά του στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων και την υψηλής κλίμακας διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.