Σεισμός 4 Ρίχτερ ανάμεσα σε Πάτρα και Ναύπακτο

Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανάμεσα στην Πάτρα και τη Ναύπακτο, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.0 strikes 12 km N of #Pátra (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/EyTeuxQoaG pic.twitter.com/YwNX6ZsMDs

— EMSC (@LastQuake) May 27, 2021