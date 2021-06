Σεμινάριο Κατάρτισης – Προσθετική Κατασκευή στη Ναυπήγηση και Ναυπηγοεπισκευή και Διαχείριση Ρίσκου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 10 και 11 Ιουνίου 2021 Σεμινάριο Κατάρτισης με θέμα «Προσθετική Κατασκευή (Additive Manufacturing) στη Ναυπήγηση και Ναυπηγοεπισκευή και Διαχείριση Ρίσκου (Risk Management)» από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ι.ΜΕΤ. – Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) με την υποστήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.) και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του ερευνητικού έργου MATES στην Ελλάδα.

Υπάρχει ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών ιδιαίτερα στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής, όπου οι 3D εκτυπώσεις μπορούν να δώσουν άμεσα λύση στην εξεύρεση ανταλλακτικών για πλοία, και όχι μόνο, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αφορμή για την διερεύνηση του εν λόγω πεδίου αποτέλεσε η επιτυχής διοργάνωση του Σεμιναρίου Κατάρτισης.

Απευθύνοντας χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κ. Κατσαφάδος σημείωσε τον ολιστικό τρόπο με τον οποίο βλέπει η Κυβέρνηση τη σημασία όλων των κλάδων της Ναυτιλίας, περιλαμβανομένης της ναυπηγοεπισκευής τονίζοντας ότι το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα δεν πρέπει να χαθεί, αλλά αντίθετα να “εξοπλισθεί” με νέες δεξιότητες καθώς εισέρχονται νέες τεχνολογίες που προσδιορίζουν και την ανταγωνιστικότητα του.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Β. Κορκίδης τόνισε ότι καινοτόμες ιδέες, τεχνολογικά επιτεύγματα, ανταλλαγή, δημιουργία και μεταλαμπάδευση τεχνογνωσίας, όλα αυτά μαζί αλλά και το καθένα ξεχωριστά συνιστούν μια «πλατφόρμα» πάνω στην οποία μπορούν να δημιουργηθούν και αναπτυχθούν δράσεις που σχετίζονται με τον τομέα των ναυπηγοεπισκευών. Είναι γνωστό, είπε, ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά έχει ταχθεί υπέρ της αναζωογόνησης του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα αλλά και της ανάπτυξης πιλοτικών ψηφιακών και μη προγραμμάτων που θα οδηγήσουν τον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα στην νέα εποχή. Μια εποχή όπου η προσθετική κατασκευή στην ναυπήγηση και ναυπηγοεπισκευή έχει γίνει πραγματικότητα ψηφιακή στην οποία πραγματικότητα πρέπει- οφείλει να εισέλθει ο Πειραιάς. Επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία των εκτυπωτών έχει προχωρήσει σημαντικά ο κ. Κορκίδης τόνισε ότι η ναυτιλία, που έχει συνηθίσει να διερευνά τους ορίζοντες για να εξεύρει κερδοφόρες ρότες έχει ήδη «απαντήσει» στην πρόκληση. Μένει να απαντήσει και ο Πειραιάς… Με βάση την λογική «ο χρόνος είναι χρήμα» γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ένα πλοίο στην ρότα του προς ένα λιμάνι και έχοντας χρεία ανταλλακτικού μπορεί να το παραγγείλει και αυτό να εκτυπωθεί πλέον πληρώντας όλες τις προδιαγραφές.

Αναφερόμενος στο πιλοτικό πρόγραμμα του έργου MATES ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. ανέφερε ότι το ΥΝΑΝΠ, σε συνεργασία με το ΕΒΕΠ και παραγωγικούς φορείς της περιοχής του Πειραιά, εξετάζει τη δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων για την κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων και εργαζομένων στον τομέα της ναυπηγικής / ναυπηγοεπισκευής ακολουθώντας την επιτυχή υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων από το ΕΒΕΠ στο πρόσφατο παρελθόν. Καταλήγοντας ο κ. Κορκίδης σημείωσε την αναγκαιότητα διατήρησης της τεχνογνωσίας της ναυπηγοεπισκευής αλλά και της παραγωγής καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού στις νέες τεχνολογίες και με δεξιότητες που να απαντάνε στις ανάγκες του αύριο.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Προέδρος του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ, Δρ. Σωτήρης Θεοφάνης, ο οποίος εξήρε την υποστήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ε.Β.Ε.Π. στην υλοποίηση των δράσεων του Έργου MATES που στοχεύουν στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του ναυπηγικού/ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα σε ότι έχει να κάνει με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και των σχετικών δεξιοτήτων ώστε να αντιμετωπιστεί επιτυχώς ο αυξανόμενος ανταγωνισμός.

Η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δρ. Μαρία Μποϊλέ, Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών και υπεύθυνη του έργου MATES από πλευράς Ι.ΜΕΤ – Ε.Κ.Ε.Τ.Α. παρουσίασε το Έργο και τους στόχους του Σεμιναρίου.

Η πρώτη ενότητα της εκδήλωσης εστίασε στην Προσθετική Κατασκευή (Additive Manufacturing) και ειδικότερα στην Τρισδιάστατη Εκτύπωση (3D Printing). Τη σχετική συζήτηση στην οποία συμμετείχαν ο κ. Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ), ο κ. Μανώλης Βελιδάκης (3DHUB – GET3D), ο κ. Κωσταντίνος Κουτρέτσος (3DHUB), ο κ. Παναγιώτης Βελισαρίου (YLEM) και η κα. Mary Qiao Dongchun (ABS) συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων σε θέματα Θαλάσσιας Τεχνολογίας (WEGEMT) κ. Γεώργιος Σμυρνάκης. Η δεύτερη ενότητα εστίασε στη Διαχείριση Διακινδύνευσης (Risk Management) με στόχο την αύξηση της ατομικής και ομαδικής αποδοτικότητας στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Η παρουσίαση έγινε από τον κ. Αθανάσιο Φουρτούνα, Senior Instructor, Human Asset Group, πιστοποιημένο Project Management Professional (PMP) και Risk Management Professional κατά PMI.

Το Έργο MATES – “Maritime Alliance for fostering the European Blue Economy through a Marine Technology Skilling Strategy” συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των κύριων παραγόντων αλλαγής στη ναυτιλιακή βιομηχανία και ιδίως στους τομείς της ναυπηγικής και των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.