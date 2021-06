Κορωνοϊός: 519 νέα κρούσματα, 16 θάνατοι, 321 διασωληνωμένοι

Σε 519 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Κατά το ίδιο διάστημα κατεγράφησαν 16 θάνατοι.

Παράλληλα, σε 321 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν 39311 τεστ, με τη θετικότητα να ανέρχεται σε 1,32%.

Από την έναρξη της πανδημίας, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 417.253, ενώ έχουν καταγραφεί 12.494 θάνατοι.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Η κατάσταση στα νοσοκομεία

Ως προς τους 321 διασωληνωμένους, το 65,9% είναι άνδρες και η διάμεση ηλικία τους είναι τα 67 έτη. Το 86% έχει υποκείμενο νόσημα.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.593 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας ήταν χθες Τετάρτη 61 (ημερήσια μεταβολή -24,69%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 89 ασθενείς.

Πώς κατανέμονται τα κρούσματα

Από το σύνολο των 519 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 4 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής εντοπίστηκαν 252 νέα κρούσματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη 44.

Πηγή: ΕΟΔΥ

Μεταλλάξεις

Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.944 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 26 Απριλίου έως 8 Ιουνίου 2021. Από τον έλεγχο των 1.939 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 1.367 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 427 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 5 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest).

Εκ των 1.367 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 1.358 αφορούν στο Β.1.1.7 (βρετανική μετάλλαξη – Variant VOC 202012/01), 3 αφορούν στο B.1.351/501Y.V2 (Variant VOC 202012/02), 5 αφορούν στο B.1.617.2 (VOC-21APR-02) και 1 αφορά στο P.1.2 (VOC-21JAN-02). Εκ των 427 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 421 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K), 5 αφορούν στο C.36 και 1 αφορά στο ΑΤ.1. Επιπλέον, αναδείχθηκαν 5 δείγματα με το στέλεχος B.1.525 (VOI), 7 με B.1.1.523 (Variant E484K), 2 με Β.1.623 και 1 με C.11 (Πίνακας 3).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 17.766 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 15.519 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 1.538 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 709 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής. Μεταξύ των 15.519 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τρία πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση που έχουν απομονωθεί είναι το Β.1.1.7 (Variant VOC 202012/01), με ποσοστό 77,68%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 8,51% και το B.1.351/501Y.V2 (Variant VOC 202012/02) με ποσοστό 0,29%.

Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 22 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9. Από τα 1.538 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 1.390 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 24,64% αφορούν στο στέλεχος Β.1.1.7 (Variant VOC 202012/01), 61,12% στο B.1.1.318 (Variant E484K) και 3,32% στο B.1.351/501Y.V2 (Variant VOC 202012/02). Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 111 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 102 αφορούν στο Β.1.1.7 (Variant VOC-202012/01), 4 στο B.1.351/501Y.V2 (Variant VOC 202012/02), 1 στο B.1.525 (VOI), 1 στο B.1.617.2 (VOC-21APR-02), 1 στο Β.1.617.1 (VUI-21APR-01) και 2 στο Β.1.1.318 (Variant E484K).

Self – tests: Προς παράταση η διανομή από τα φαρμακεία

Επιπλέον, τονίζεται ότι οι φαρμακοποιοί προσανατολίζονται προς τη συνέχιση της διάθεσης των δωρεάν αυτοδιαγνωστικών τεστ από τα φαρμακεία για τους επόμενους δύο μήνες,, μετά το σχετικό αίτημα της κυβέρνησης διά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Ακη Σκέρτσου. Από το πρόγραμμα θα εξαιρεθούν όσοι πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί.

Κατά τη χθεσινή συνάντηση με αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), τα κυβερνητικά στελέχη ζήτησαν από τον ΠΦΣ να συνεχίσουν τα φαρμακεία να διαθέτουν δωρεάν στους πολίτες τα self tests, σημειώνοντας ότι για τις περιοχές στις οποίες θα υπάρξει αδυναμία διανομής από τα φαρμακεία, λόγω πιθανόν και άρνησης των τοπικών συλλόγων, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει εναλλακτικούς τρόπους διάθεσής τους. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα τέθηκε το θεσμικό πλαίσιο που άνοιξε τον δρόμο για τη διάθεση των αυτοδιαγνωστικών τεστ και από σούπερ μάρκετ.

